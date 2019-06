WWDC 2019, la diretta di Macitynet è iniziata

Il keynote di apertura lavori della WWDC 2019 inizia alle ore 19 (in Italia) ma la pagina della diretta Macitynet è già attiva. A partire da questa pagina è possibile condividere le aspettative sulle novità in arrivo da Apple con gli altri lettori e anche per scambiare due chiacchiere con la redazione in attesa di uno degli appuntamenti di Cupertino più importanti dell’anno.

Durante il Keynote WWDC 2019 Apple presenterà alcune delle novità più rilevanti di macOS, iOS e in generale tutte le novità per quanto riguarda sistemi operativi e software dell’universo della Mela insieme a qualche probabile novità hardware soprattutto per quanto riguarda la categoria dei Mac Pro.

La diretta Macitynet per la WWDC 2019 è già attiva e raggiungibile a partire da questo collegamento: la trascrizione in diretta in italiano delle novità inizierà non appena Tim Cook salirà sul palco del San Jose Convention Center per dare il benvenuto agli sviluppatori di tutto il mondo e per presentare tutte le novità in arrivo da Apple.