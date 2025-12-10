I pericoli nascosti del Wi-Fi pubblico (e come Surfshark ONE vi protegge)

Navigare fuori casa è diventata una necessità quotidiana: ci colleghiamo alle reti degli aeroporti, dei bar, degli hotel o dei coworking per lavorare, comunicare o semplicemente passare il tempo. Tuttavia, dietro la comodità del Wi-Fi pubblico si nascondono rischi spesso sottovalutati. Non serve che descriviamo scenari estremi: bastano pochi minuti su una rete aperta perché un malintenzionato intercetti dati sensibili o tenti di infiltrarsi nei dispositivi collegati.

In questo articolo analizziamo perché le reti pubbliche possono essere pericolose, quali strumenti servono davvero per proteggersi e come una suite completa come Surfshark ONE possa rappresentare una soluzione efficace con le esigenze attuali.

Perché il Wi-Fi pubblico è un rischio reale

Il primo problema delle reti pubbliche è la loro natura aperta e poco controllata. Anche quando sono protette da password, spesso non implementano sistemi di sicurezza avanzati, e questo permette a chiunque sia collegato di tentare di intercettare i dispositivi connessi ad esempio con:

attacchi “Man-in-the-Middle” : un aggressore si inserisce tra dispositivo e router catturando informazioni come login, dati bancari o email;

: un aggressore si inserisce tra dispositivo e router catturando informazioni come login, dati bancari o email; reti fasulle (Evil Twin) : sembrano reti legittime, ma sono create appositamente per rubare dati;

: sembrano reti legittime, ma sono create appositamente per rubare dati; malware e tentativi di accesso remoto : collegandovi a una rete compromessa, il dispositivo può essere esposto a software malevoli o scansioni non autorizzate;

: collegandovi a una rete compromessa, il dispositivo può essere esposto a software malevoli o scansioni non autorizzate; tracciamento e profilazione: molti hotspot raccolgono informazioni sugli utenti per finalità commerciali, spesso senza la piena consapevolezza di chi si collega.

Il problema di fondo è che, su una rete non sicura, ogni informazione che scambiamo può essere esposta. E un dispositivo non protetto diventa un bersaglio facile.

Proteggersi è possibile: cosa serve davvero

Per difendersi dai rischi del Wi-Fi pubblico non basta una sola misura: serve una combinazione di strumenti pensati per lavorare insieme, ognuno con un ruolo specifico.

Una VPN affidabile

Il primo elemento è una VPN (Virtual Private Network). Una buona VPN cripta la connessione, impedendo a chiunque altro sulla rete di leggere i dati trasmessi. In questo modo, anche se vi collegate da una rete non sicura, le vostre attività rimangono private.

La VPN protegge da traffico web e app, credenziali di accesso, operazioni finanziarie e comunicazioni sensibili, ma non può fare tutto: ad esempio non blocca malware, non impedisce l’esecuzione di file infetti e non rileva neppure i tentativi di attacco già presenti sul dispositivo.

Un antivirus aggiornato

Ecco perché è fondamentale affiancarle un antivirus moderno capace di individuare ransomware, trojan, spyware e altre minacce che possono arrivare da un download casuale o da un link aperto in un momento di distrazione.

L’antivirus interviene sul dispositivo e protegge ciò che la VPN non può coprire come file, processi, applicazioni, comportamenti anomali e tentativi di infiltrazione.

Monitoraggio dell’identità e avvisi in tempo reale

Oggi, oltre ai malware, la minaccia più diffusa è anche la compromissione dei dati personali. Spesso non ci si accorge subito che un indirizzo email o una password sono stati rubati, e nel frattempo gli attaccanti possono accedere ad account e servizi collegati.

Un sistema di monitoraggio delle fughe di dati avvisa immediatamente in caso di esposizione, permettendo di intervenire prima che un problema diventi serio.

Navigazione sicura e filtri contro i siti malevoli

Infine, filtri intelligenti e strumenti anti-phishing bloccano i siti pericolosi, le truffe camuffate da pagine legittime e i tentativi di reindirizzamento sospetti, il che è utile soprattutto quando si naviga appunto da reti pubbliche, dove questi attacchi sono più frequenti.

Una soluzione concreta e completa: Surfshark ONE

Quando si tratta di sicurezza, avere troppi prodotti separati può creare confusione e rallentare i dispositivi. Per questo molte persone cercano suite che integrino più strumenti in un’unica soluzione. Surfshark ONE come dicevamo è una di queste in quanto riunisce VPN, antivirus, monitoraggio dell’identità e funzioni avanzate per la privacy, offrendo un set di protezioni complementari che si attivano facilmente.

Ecco le caratteristiche principali:

VPN con crittografia avanzata , server in molti paesi e protezione anche sulle reti pubbliche;

, server in molti paesi e protezione anche sulle reti pubbliche; antivirus integrato con scansioni programmate e rimozione delle principali tipologie di malware;

con scansioni programmate e rimozione delle principali tipologie di malware; alert di sicurezza in caso di esposizione dei dati grazie al monitoraggio costante del dark web e dei database compromessi;

grazie al monitoraggio costante del dark web e dei database compromessi; funzioni di protezione durante la navigazione , come blocco di tracker, pubblicità invasive o siti potenzialmente pericolosi;

, come blocco di tracker, pubblicità invasive o siti potenzialmente pericolosi; interfaccia semplice , pensata per attivare tutte le protezioni senza configurazioni complesse;

, pensata per attivare tutte le protezioni senza configurazioni complesse; installazione su più dispositivi, utile per chi usa smartphone, tablet e computer anche quando è fuori casa.

L’obiettivo della suite è ridurre al minimo le superfici di attacco, soprattutto nelle situazioni più rischiose: reti pubbliche, hotspot improvvisati, connessioni condivise e ambienti con scarsa protezione.

Perché scegliere questa suite per il Wi-Fi pubblico

Mettere insieme VPN, antivirus e monitoraggio dell’identità significa coprire i principali scenari di rischio legati all’uso delle reti aperte. Una VPN da sola non basta; un antivirus da solo non basta. Servono più livelli di difesa.

Con un’unica soluzione, potete infatti connettervi a un Wi-Fi pubblico in modo criptato, evitare che un aggressore legga o intercetti dati sensibili, impedire che malware già presenti sulla rete si trasferiscano sul dispositivo, essere avvisati se le vostre credenziali compaiono in un database compromesso e navigare con filtri aggiuntivi che riducono esposizione a truffe e phishing.

La promozione

Se vi interessa sappiate che Surfshark One non solo come detto rappresenta una scelta efficace, ma in questo momento è in offerta speciale.

In pratica potete arrivare a risparmiare fino all’88% del prezzo originale, quindi a partire da 2,19 € al mese (anziché 7,12 €) con l’aggiunta di 3 MESI extra. Potete dare un’occhiata alla promozione in corso cliccando qui.