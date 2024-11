Zaini e borse Eastpak per viaggi e tempo libero in sconto Black Friday

Pubblicità

Amazon non offre solo prodotti di elettronica ma anche gli strumenti per portarli sempre con se in viaggio insieme con tutti i nostri libri, accessori e indumenti. Ad esempio Eastpak propone una infinita gamma di modelli e colori in forte sconto proprio in questi giorni di Black Friday.

Borsoni, Valigie, Astucci e Zaini per la scuola, Messenger e strumenti per trasportare il vostro computer e i vostri effetti personali. Nella gamma di Eastpak non manca nulla e i prodotti sono proposti con ottimi sconti. Un’ottima occasione per chi deve equipaggiarsi per il prossimo spostamento o vuole comprare lo zainetto per gli impegni scolastici, il marsupio per muoversi in libertà o la più seria ma dinamica borsa per ufficio.

Macitynet ha selezionato un campione per ogni tipologia ma la gamma cromatica è vastissima e potete trovare varianti in blu, rosso, rosa, viola, nero e multicolor di pressoché tutti i modelli.

Alcuni modelli sono proposti nelle varianti con maggiore capienza e sono disponibili molti altri colori rispetto a quelli elencati qui sotto. Trovate tutte le caratteristiche nelle schede approfondite su Amazon.

Qui sotto la nostra selezione: vi ricordiamo che sono disponibili tantissime varianti di colore tutte scontate.

Borse

A 14,40 € invece di 18,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 16,10 € invece di 18,90 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 24,00 € invece di 29,74 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 21,60 € invece di 27,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 35,00 € invece di 40,78 € | sconto 14% – fino a 2 dic 24

A 36,00 € invece di 40,00 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 23,70 € invece di 31,60 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 32,00 € invece di 40,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 28,40 € invece di 29,95 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 43,20 € invece di 54,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 56,00 € invece di 59,50 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 46,50 € invece di 59,95 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 47,50 € invece di 60,05 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

A 20,80 € invece di 22,34 € | sconto 7% – fino a 2 dic 24

A 46,80 € invece di 58,80 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 52,20 € invece di 70,00 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 10,40 € invece di 13,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 10,40 € invece di 13,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 33,90 € invece di 39,95 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 36,00 € invece di 39,90 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 47,20 € invece di 58,98 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 52,30 € invece di 64,90 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 62,50 € invece di 77,70 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 69,10 € invece di 72,80 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 65,00 € invece di 77,70 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 68,00 € invece di 79,98 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 79,30 € invece di 84,73 € | sconto 6% – fino a 2 dic 24

A 52,80 € invece di 62,20 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 63,50 € invece di 81,90 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

A 60,70 € invece di 71,55 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 57,20 € invece di 71,55 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 57,20 € invece di 71,55 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 71,90 € invece di 79,95 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 63,90 € invece di 79,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 79,90 € invece di 96,90 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 58,00 € invece di 68,73 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

Bagaglio

A 63,90 € invece di 79,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 55,96 € invece di 59,10 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 55,96 € invece di 78,95 € | sconto 29% – fino a 2 dic 24

A 13,50 € invece di 15,95 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 15,10 € invece di 18,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 43,90 € invece di 59,00 € | sconto 26% – fino a 2 dic 24

A 42,70 € invece di 60,32 € | sconto 29% – fino a 2 dic 24

A 39,20 € invece di 49,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 18,40 € invece di 23,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 36,70 € invece di 40,05 € | sconto 8% – fino a 2 dic 24

A 26,10 € invece di 49,98 € | sconto 48% – fino a 2 dic 24

A 36,70 € invece di 45,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 61,84 € invece di 77,30 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 56,50 € invece di 79,95 € | sconto 29% – fino a 2 dic 24

A 63,20 € invece di 76,74 € | sconto 18% – fino a 2 dic 24

A 49,40 € invece di 59,30 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 18,30 € invece di 22,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 19,10 € invece di 23,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 21,60 € invece di 27,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 19,90 € invece di 24,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 90,30 € invece di 112,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 144,50 € invece di 170,00 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 91,10 € invece di 113,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 68,80 € invece di 75,60 € | sconto 9% – fino a 2 dic 24

A 62,30 € invece di 88,80 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 126,70 € invece di 169,04 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 102,50 € invece di 107,90 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 83,10 € invece di 103,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 83,16 € invece di 103,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 98,70 € invece di 103,95 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 93,50 € invece di 112,95 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 87,70 € invece di 116,95 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 90,36 € invece di 112,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 100,70 € invece di 111,95 € | sconto 10% – fino a 2 dic 24

A 93,50 € invece di 116,95 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 99,50 € invece di 124,40 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 109,60 € invece di 128,95 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 118,10 € invece di 124,40 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

Accessori viaggio

A 22,40 € invece di 28,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 22,40 € invece di 28,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 18,40 € invece di 23,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 20,70 € invece di 24,69 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 24,00 € invece di 30,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 32,00 € invece di 38,29 € | sconto 16% – fino a 2 dic 24

A 29,40 € invece di 31,00 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 24,00 € invece di 30,00 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 12,80 € invece di 15,97 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

