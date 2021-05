Suunto presenta 9 Peak, il suo smartwatch più sottile

Suunto presenta il suo ultimo smartwatch, il più sottile mai progettato dall’azienda, che non rinuncia all’autonomia, offrendo un utilizzo fino a 170 ore di durata in modalità GPS e misurazione della saturazione dell’ossigeno.

Prende il nome completo di Suunto 9 Peak, ed è un orologio progettato per lo sport. È introdotto come lo smartwatch più sottile, potente e resistente nella storia del marchio. Suunto 9 Peak è stato testato, dichiara la società, nelle condizioni più estreme, e riesce ad assicurare 170 ore di uso GPS in modalità Tour e con misurazione della saturazione dell’ossigeno attiva.

A livello estetico l’orologio presenta un design minimalista in stile nordico, più sottile del 37% e più leggero del 36% rispetto al precedente modello Suunto 9 Baro, che era sottile come un bustina di the. Non mancano tutte le funzioni tipiche di uno sportwatch, tra cui misurazione della saturazione dell’ossigeno per contribuire a stabilire i livelli dell’acclimatamento ad altitudini elevate. Ancora, l’orologio gode di funzione di regolazione automatica della retroilluminazione a seconda delle condizioni di luce, e offre una ricarica più veloce, con la batteria che si carica al 100% in un’ora.

Suunto 9 Peak dispone di un cinturino migliorato con nuovo pin di fissaggio in metallo, mentre il quadrante dell’orologio aggiuntivo mostra le analisi dell’allenamento settimanale e suggerisce nuove routine. Questo in abbinamento con l’app Suunto, che consente agli utenti di programmare gli itinerari in maniera efficace con mappe di calore specifiche per lo sport e punti di partenza popolari, che possono essere creati e trasferiti nell’orologio per la navigazione offline.

Quanto alla connettività, Suunto 9 Peak si collega grazie al Bluetooth 5. Sarà disponibile in due diversi stili e quattro colori ispirati alla natura: Granite Blue Titanium e Birch White Titanium, realizzati con cristallo in zaffiro e cassa totalmente in titanio di grado 5, al prezzo di 699 euro. Mentre la colorazione All Black e Moss Gray sono realizzati con cristallo di zaffiro e cassa in acciaio inossidabile, a 569 euro.

Gli orologi Suunto possono essere acquistati anche su Amazon.