Anker Motion Boom, lo stereo portatile che galleggia in sconto a 79,99 euro

C’è un’offerta lampo su Amazon che non dovreste farvi scappare se il vostro obiettivo è quello di comprare uno stereo portatile potente e versatile: per poche ore infatti comprate l’Anker Soundcore Motion Boom a 79,99 euro spedizione compresa.

Questo altoparlante è pensato per essere usato durante i fine settimana in campeggio, le giornate in spiaggia, le gite in barca. E’ infatti certificato IPX7, il che significa che è completamente impermeabile e non solo: è perfino in grado di tornare in superficie e galleggiare sull’acqua se dovesse caderci dentro.

Utilizza diaframmi in puro titanio per riprodurre alte frequenze fino a 40 kHz ed è accompagnato dalla tecnologia BassUp di Anker Thumping Bass Soundcore, che utilizza un processore di segnale digitale sintonizzato interno in grado di analizzare e intensificare le basse frequenze in tempo reale per bassi più intensi e profondi.

Si può controllare tramite l’app Soundcore, che permette di regolare l’equalizzazione su quattro diverse opzioni: Soundcore Signature, Voice, Treble Boost o Balanced, per adattare l’uscita audio al contenuto che si sta ascoltando. Ad esempio Soundcore Signature è pensato per l’ascolto di ogni giorno, la modalità Voce accentua le parti vocali, quella di Amplificazione alti evidenzia le alte frequenze e Bilanciato offre invece un suono bilanciato su bassi, medi e alti.

Anker Motion Boom presente anche la Tecnologia PowerIQ proprietaria di Anker, che consente di collegare e ricaricare il telefono alla velocità ottimale mentre si sta ascoltando la musica. Incorpora infatti una batteria da 10.000 mAh che può essere usata per questo scopo o, in alternativa, per fornire fino a 24 ore di autonomia con una singola carica. Per ricaricarla, basta collegare l’alimentatore alla presa USB-C, che permette di ripristinarla completamente in circa quattro ore.

Per il collegamento alla fonte audio ci si affida alla tecnologia Bluetooth 5.0 di ultima generazione, che promette una connessione stabile e senza interruzioni. Questo stereo portatile, nome in codice A3118, misura circa 35 x 20 x 15 centimetri e pesa intorno ai due chilogrammi. Il prezzo di listino è di 100 euro ma come dicevamo al momento si può approfittare dell’offerta lampo attiva su Amazon e comprarlo a 79,99 euro spedizione compresa.