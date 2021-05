Microsoft trasforma Surface Duo in console Xbox Cloud

Lo smartphone Android Microsoft Surface Duo con doppio schermo è quasi passato inosservato sul mercato USA, ma potrebbe avere una seconda vita come console portatile per il servizio di videogiochi in streaming Xbox tramite Cloud.

Microsoft ha introdotto controlli touch ottimizzati per dispositivi mobili in oltre 50 titoli Xbox Game Pass dal lancio della funzione avvenuta lo scorso settembre. I giochi ottimizzati per il touchscreen, come Grand Theft Auto V, Sea of ​​Thieves e Gears 5, tra gli altri, offrono già personalizzazioni tattili, inclusa la possibilità di spostare i controlli in modo che non si sovrappongono. Adesso, Microsoft sta aggiungendo un controller virtuale per Xbox Game Pass al suo dispositivo a doppio schermo Surface Duo.

L’aggiornamento funziona quando si utilizza il dispositivo in stile laptop, in orientamento orizzontale o “Modalità di composizione” come lo definisce Microsoft. Questa configurazione, che di fatto “piega” il dispositivo per utilizzarlo, mostrerà il titolo Xbox Game Pass che si sta giocando sullo schermo superiore, mentre i controlli saranno visualizzati sul touchscreen in basso.

Anche se sembra un aggiornamento utile per i giocatori mobili, sarà necessario testarlo sul campo per vedere come funziona. Testando Surface Duo, Cherlynn Low di Engadget ha affermato che il software ha mostrato alcuni problemi nello sfruttare al massimo lo spazio sullo schermo in modalità di composizione, con app che saltellano e input da tastiera non precisi. Microsoft potrebbe aver risolto il problema con gli ultimi aggiornamenti, aprendo la strada al suo restyling del cloud gaming.

Tutto quel che dovete sapere sullo smartphone Android dual screen Microsoft Surface Duo lo trovate a questo indirizzo., invece del servizio di videogiochi in streaming Xbox Game Pass su iPhone e iPad abbiamo parlato in questo articolo. Per tutte le notizie di Macitynet che parlano di Microsoft, Videogiochi e servizi in streaming vi rimandiamo ai rispettivi collegamenti.