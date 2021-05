Synology svela RackStation RS2421+ per l’archiviazione su larga scala

Synology presenta la nuova RackStation RS2421+ a 12 vani anche nella versione con alimentazione ridondante, il modello RS2421RP+. Entrambi i sistemi sono stati studiati per eccellere in applicazioni di archiviazione generali su larga scala, anche come server cloud privato, file o backup.

Le nuove unità vantano miglioramenti netti delle prestazioni rispetto ai loro predecessori. Il produttoere riferisce di prestazioni con il 103% in più di IOPS (operazioni di input/output al secondo) in scrittura casuale e il 161% in più di IOPS in lettura casuale. Offrono, inoltre, il 26% in più di prestazioni in lettura sequenziale a 2200 MB al secondo e un throughput del 63% maggiore in scrittura sequenziale fino a 1154 MB al secondo.

Sia il modello RS2421+ che RS2421RP+ possono essere potenziate con una NIC Synology 10GbE o 25GbE per migliorare il throughput di rete, oppure con una cache SSD Synology SNV3400/3500 NVMe utilizzando una scheda M.2, metodo che consente di migliorare sensibilmente gli IOPS in lettura / scrittura casuale degli array di hard disk senza occupare i vani unità standard.

Le unità supportano fino a 32 GB di memoria ECC DDR4 e consentono di aggiungere 12 altri vani unità utilizzando una unità di espansione RX1217(RP) arrivando così a un totale di 24 vani. Le unità sono garantite 3 anni, estensibile, in alcune nazioni a 5 anni.

Il sistema operativo del costruttore DiskStation Manager (DSM) è installato su tutti i dispositivi Synology NAS e li collega a un ecosistema ricco di funzionalità e soluzioni. Hyper Backup consente di eseguire il backup dei dati del NAS su cloud o altre destinazioni, mentre Active Backup Suite offre una soluzione di backup per macchine virtuali, file server, server e client Windows.

Synology Drive, Chat e Office assicurano collaborazione fluida per gli utenti in smart working grazie ad applicazioni per ufficio, condivisione file e funzionalità per chattare accessibili direttamente dal browser. Surveillance Station è invece una soluzione di sorveglianza all-in-one che può supportare fino a 40 videocamere. L’integrazione certificata con VMware, Windows e altre piattaforme di virtualizzazione garantisce una gestione fluida dell’archiviazione su VM.

I nuovi modelli RackStation RS2421+ e RS2421RP+ sono già disponibili presso i rivenditori Synology. I prezzi non sono stati comunicati. Tutti gli articoli e le recensioni di macitynet dedicati a Synology sono disponibili da questa pagina.