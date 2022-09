iPhone 14 Pro, i cloni Android cinesi sono già disponibili

I cloni di iPhone 14 Pro (qui tutto quello che sappiamo sui due modelli top attesi nella presentazione Apple del 7 settembre) sono già disponibili in Cina, e ne imitano sia il design, che l’intero sistema operativo. Ecco il video che li mostra in azione.

I cloni, che apparentemente sono già apparsi in rete da mesi sulle piattaforme di social media cinesi, tentano di imitare il vistoso comparto camere posteriori, che su iPhone 14 Pro è ben più grande rispetto all’attuale linea di iPhone 13.

Non solo, i cloni mostrati in video replicano fedelmente i ritagli nel display, con il foro circolare e quello allungato che sostituiranno per la prima volta la tacca in forza fin da iPhone X. Anche contenuti e dettagli della confezione cercano di emulare da vicino ciò che i clienti iPhone si aspettano, inclusi gli accessori, fino ad arrivare ai codici a barre e persino le linguette adesive.

I dispositivi sembrano eseguire una versione pesantemente modifica di Android che somiglia a iOS, ma chiaramente non può replicare un’esperienza genuina come un dispositivo Apple. Ovviamente, per i più attenti, anche l’hardware presenta alcune differenze significative rispetto ai veri modelli di iPhone 14 Pro, come una grande cornice inferiore.

All’inizio di quest’anno, come riporta macrumors, le custodie per iPhone 14 hanno iniziato ad essere vendute in Cina, con diversi livelli di precisione rispetto ai veri accessori Apple. La proliferazione di prodotti Apple falsi provenienti dalla Cina relativi alla gamma di iPhone 14 potrebbe indicare quanto i falsari siano fiduciosi sul design finale dei nuovi dispositivi di che saranno presentati il prossimo 7 settembre.

Da notare che i cloni cinesi degli iPhone 14 Pro mostrano sempre i due fori separati, mentre secondo le ultime anticipazioni Apple li mostrerà uniti colorando di nero lo spazio tra i due fori tramite software. Tutto quello che sappiamo su iPhone 14 si trova a questo indirizzo, mentre per sapere come è fatto iPhone 14 Pro il link da seguire è il seguente.