Tado° Previsione dei costi evita brutte sorprese in bolletta

La nuova funzione dell’app di tado°, specializzata nella gestione intelligente del clima, denominata Previsione dei costi, è ora disponibile per tutti gli utenti con Auto-Assist che possiedono un termostato smart connesso alla caldaia in un circuito di riscaldamento. La funzione di tado° fa parte di Energy Cockpit, la nuova funzione che include le letture dei contatori di energia nei sistemi di controllo intelligente del riscaldamento, permettendo di verificare velocemente la spesa sui consumi dei caloriferi.

La temperatura e le impostazioni dell’app di tado° raccolgono i dati del contatore dell’elettricità o del gas che vengono poi elaborati attraverso algoritmi sviluppati appositamente per questa funzionalità. In questo modo gli utenti di tado° non dovranno più preoccuparsi di quanto sarà alta la loro bolletta del riscaldamento annuale in quanto tado° fornirà una previsione dei costi in bolletta per il mese corrente, elaborata in base ai dati inseriti.

In futuro, Energy Cockpit permetterà anche di impostare le temperature e le funzionalità di risparmio energetico fino all’ultimo dettaglio, in modo che il livello dei costi di riscaldamento corrisponda alle preferenze personali e alla temperatura ideale. Nell’app, gli utenti possono attivare e disattivare le funzionalità desiderate e quelle di risparmio energetico, come la Geolocalizzazione, e verrà mostrato direttamente l’effetto corrispondente sui costi di riscaldamento.

Tado° Previsione dei costi, disponibilità

La nuova funzione tado° Previsione dei costi è già disponibile per tutti gli utenti con Auto-Assist che possiedono un termostato smart connesso alla caldaia in un sistema di riscaldamento. Nei prossimi mesi la funzione sarà resa disponibile anche per gli utenti con altri prodotti tado°.

Termostati smart come rimedio contro l’aumento dei costi energetici

I costi annuali del riscaldamento sono aumentati persino del 38%. La misura più semplice per ridurre i costi di riscaldamento è quella di usare tecnologie intelligenti come i termostati smart. I termostati smart di tado° permettono un uso più efficiente dell’energia e un risparmio del 22% in media all’anno. Con una bolletta del riscaldamento in media di 1.560, gli utenti con termostati intelligenti risparmiano 390 euro.

Il costruttore offre anche cinque consigli per risparmiare sulle bollettte; a febbraio tado° ha annunciato il raddoppio delle vendite di termostati intelligenti. Per una guida alla domotica Apple in casa su piattaforma HomeKit con iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV e Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.