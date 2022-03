Da Tado° 5 consigli per risparmiare sulle bollette

Tado°, specializzata in termostati smart, offre 5 consigli per ridurre i consumi di energia e gas, indicazioni che possono tornare utili vista l’impennata dei prezzi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina e i forti rincari delle bollette.

Con l’incremento dei prezzi dell’energia e del gas i consumatori stanno ricevendo bollette sempre più care, che potranno raggiungere anche un aumento rispettivamente del 68% e del 64% rispetto ai dodici mesi equivalenti del periodo precedente. Per affrontare l’attuale situazione è fondamentale iniziare a cambiare il proprio stile di vita e attuare dei sistemi che aiutino a limitare i consumi.

Per questo motivo, tado°, uno dei marchi più noti in Europa per la gestione intelligente del clima che da sempre l’obiettivo di supportare i propri utenti a contenere i costi e permettere di rispettare maggiormente l’ambiente, ha stilato i 5 consigli per evitare sprechi e non avere brutte sorprese in bolletta.

Controllare la temperatura, un grado fa la differenza

Mantenere una temperatura di 19° permette di garantire i maggiori benefici in termini di salute e benessere. Inoltre, abbassare anche solo di un grado consente di risparmiare dal 5% al 10% sulla bolletta[2]. Valvole termostatiche, per stanze sempre calde al punto giusto

Installare le valvole termostatiche su ogni calorifero in casa permette di avere la temperatura perfetta in ogni stanza. In questo modo, infatti, gli utenti possono selezionare i gradi ideali per ogni camera ed evitare di riscaldare eccessivamente gli spazi meno utilizzati o con un’esposizione migliore. Termostato smart, il miglior alleato per un clima intelligente

Utilizzare un termostato smart aiuta gli utenti ad avere il pieno controllo sulla temperatura casalinga. In particolare, coi prodotti tado° è possibile evitare sprechi energetici quando si è fuori casa oppure quando si apre una finestra per far cambiare l’aria. Infatti, le caratteristiche Geolocalizzazione e Rilevamento della Finestra Aperta permettono agli utenti di bloccare il riscaldamento ed evitare la dispersione di calore. Inoltre, l’utilizzo di un termostato smart del famoso brand tedesco consente di avere un risparmio medio in bolletta del 22%[3], che significa passare da una media di 1.560€[4] a 1.170€.

Sensore della temperatura, precisione e zero sprechi

Applicare il sensore della temperatura è un’ottima soluzione per avere un controllo maggiore del clima domestico. Questo device, infatti, consente agli utenti di avere sempre la temperatura corretta in ogni stanza, poiché essendo posizionato lontano dal termostato, aiuta ad avere una rilevazione dei gradi precisi. In questo modo, non verrà disperso calore o utilizzato maggiormente il riscaldamento. Climatizzatore intelligente, per una casa fresca e una bolletta leggera

Il rincaro dei prezzi non si fermerà con l’arrivo della bella stagione, e l’utilizzo dei climatizzatori potrebbe portare ad avere brutte sorprese in bolletta. tado° ha un consiglio anche per l’estate: il Controllo del Climatizzatore intelligente. Infatti l’installazione di un sistema smart è la soluzione ideale per un risparmio energetico ed economico, e per chi non volesse cambiare la macchina basterà applicare questo device di tado°. Le funzioni anti-spreco, quali Geolocalizzazione e il Rilevamento della Finestra Aperte, accompagneranno gli utenti anche nei mesi più caldi e consentiranno di avere più controllo sulle proprie spese.

Per una guida alla domotica Apple in casa su piattaforma HomeKit con iPhone, iPad, Mac, HomePod, Apple TV e Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.