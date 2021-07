Tag Heuer crea lo smartwatch a tema Super Mario

Super Mario conquista anche Wear OS: Tag Heuer ha annunciato che ha collaborato con Nintendo per realizzare un’edizione Super Mario del suo smartwatch Connected, con “l’intrepido, iconico eroe” che sarà visibile in vari quadranti e con diverse animazioni. Sarà disponibile dal 15 luglio a 2.150 dollari, di più rispetto al listino delle sue controparti non brandizzate. Uno dei punti salienti, tuttavia, è l’uso da parte dell’azienda dell’immagine di Mario per incoraggiare chi lo indossa a diventare più attivo e per ricompensare l’utente quando ci si muove.

Secondo Tag Heuer, la “personalità ottimista e attiva di Mario incoraggerà anche chi indossa questo smartwatch a divertirsi a muoversi”. Ma non si tratta solo di essere ispirati semplicemente vedendo la sua faccia sul polso. Il quadrante dell’orologio diventerà “più vivace e animato quanto più chi lo indossa è attivo”. C’è anche un “sistema di ricompense” in gioco. Mario saluterà l’utente con un saluto ogni mattina e, mentre ci si muove, l’utente otterrà diverse animazioni, quando si raggiunge il 25, 50, 75 e 100 percento dell’obiettivo dei passi. Queste animazioni presentano oggetti familiari dell’universo di Mario, come i funghi bonus, i tubi, le stelle e la bandiera di fine livello.

Anche quando non si è attivi l’interfaccia dell’edizione Tag Heuer Connected Super Mario ricorderà il personaggio. Sarà possibile scegliere tra una selezione di quattro nuovi quadranti, ciascuno dei quali con personalizzazioni. Il quadrante del cronografo, ad esempio, utilizza “elementi retrò della versione 1985 di Super Mario Bros con Mario fatto in pixel”. Uno dei design presenta il berretto di Mario, mentre un altro prende elementi del gioco e li inserisce in un’animazione rotante.

Oltre alla grafica su schermo, l’orologio stesso presenta elementi stile Super Mario. Pulsanti, logo della corona e graduazione della lunetta sono disponibili in rosso, tipico colore di Super Mario.

Visto che si tratta di un dispositivo Wear OS, il resto delle funzioni dell’orologio sembrerà familiare a chi ne ha posseduto già uno. E’ possibile accedere all’Assistente Google, ricevere aggiornamenti sul calendario e sul meteo, oltre al monitoraggio dei progressi fitness. Offrirà anche le app Sport, Golf e Wellness dell’azienda per offrire strumenti di fitness migliorati.

La versione Super Mario di Connected ha un quadrante da 45 mm e pesa 86 grammi, con un cinturino in gomma. È resistente all’acqua fino a 5 ATM e Tag Heuer promette che la batteria da 430 mAh durerà un’intera giornata.

Tag Heuer sta realizzando solo 2.000 di questi orologi dedicati a Super Mario, che saranno disponibili in boutique selezionate e sul suo sito web in alcune regioni, a partire dal 15 luglio 2021. L’orologio, come detto, costerà 2.150 dollari, dunque di più rispetto ai 1800 dollari delle controparti senza il tema Super Mario.