Samsung svelerà il nuovo Wear OS a MWC21

A maggio durante l’evento Google I/O 2021 Big G e Samsung hanno annunciato una collaborazione nel campo degli indossabili che punta a sfidare il dominio di Apple Watch negli smart watch: la prossima versione della piattaforma Wear OS frutto di questa collaborazione verrà svelata per la prima volta in occasione del Mobile World Congress MWC21 di Barcellona.

Non si tratta di un evento Samsung Unpacked, per questa ragione non è chiaro se ci saranno anche nuovi dispositivi, in aggiunta le due società all’annuncio della collaborazione hanno fornito pochissimi dettagli sul nuovo Wear OS, una piattaforma che punta a fondere il meglio dei due mondi: Samsung Tizen e Google Wear OS.

Le uniche dichiarazioni al riguardo indicano miglioramenti generici su tutti i fronti, come prestazioni migliori nell’esecuzione delle app, autonomia prolungata, più sicurezza, più semplicità per gli sviluppatori che potranno attingere agli stessi strumenti che già conoscono per Android, più app e quandranti per personalizzare l’esperienza d’uso e così via.

Per tutte queste ragioni sarà interessante seguire la presentazione Samsung Wear OS a MWC21 in programma per il 28 giugno, primo giorno di apertura lavori della fiera a Barcellona. Interessante rilevare che, nonostante la convinzione di GSMA, l’organizzazione che riunisce gli operatori di telefonia mobile di tutto il mondo, di organizzare un evento in persona a Barcellona, diversi colossi tra cui anche Google e Samsung non saranno presenti fisicamente in fiera.

Tune in to the virtual Samsung Galaxy session at the Mobile World Congress #MWC21 on Monday, 28 June: https://t.co/a5dH36ojEN pic.twitter.com/4pZRGCLP4B — Samsung Mobile (@SamsungMobile) June 21, 2021

Nell’evento Samsung promette di svelare una nuova esperienza per gli smartwatch: la presentazione del nuovo Wear OS sarà trasmessa anche in streaming su YouTube. Macitynet tornerà a parlare delle novità Samsung e di quelle in arrivo a MWC21 che possono essere consultate in questa sezione dedicata del nostro sito.

Per chi invece è interessato ad Apple Watch le ultime anticipazioni indicano che il prossimo Serie 7 avrà cornici più sottili e una nuova generazione di tecnologia UWB.