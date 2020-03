Arriva su iTunes il nuovo film Disney Pixar “Onward”

L’ultimo film Disney Pixar “Onward” farà il suo debutto su iTunes. Il suo arrivo è previsto per la serata di venerdì 20 marzo. Una premiere digitale, che Disney ha deciso di proporre sulla piattaforma di Apple a meno di dieci giorni dal lancio della sua piattaforma di tv in streaming Disney+, che in Italia arriverà il 24 marzo 2020. Gli abbonati Disney+ potranno vedere il film in streaming a partire dal 3 aprile.

Il film d’animazione Disney Pixar “Onward” è stato presentato già il 21 febbraio 2020 al Festival Internazionale del Cinema di Berlino ed è stato distribuito negli Stati Uniti il 6 marzo 2020. Finora ha incassato 103 milioni di dollari, ma l’epidemia da Coronavirus ha influito sui risultati del botteghino. Forse proprio per questo Disney ha deciso di limitare il periodo di lancio nei cinema della pellicola e di anticipare di qualche giorno il rilascio su Disney+ rendendo “Onward” disponibile per il noleggio su iTunes.

Alla pubblicazione specializzata in show business “Variety”, il regista Dan Scanlon e il produttore Kori Rae hanno dichiarato di non vedere l’ora che il pubblica possa tornare a godere dei film sul grande schermo, ma sono lieti di distribuire questa avventura d’animazione sulle piattaforme digitali.

Protagonisti di “Onward” sono due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, che hanno l’opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione a bordo di Ginevra, il furgone di Barley. “Come ogni missione che si rispetti, il loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili – si legge su iTunes -. Ma quando Laurel, l’impavida mamma dei due elfi, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con un essere che è mezzo leone, mezzo pipistrello, mezzo scorpione, ex guerriero – alias La Manticora – e parte per cercarli. A parte le maledizioni pericolose, questo giorno magico potrebbe significare più di quanto ognuno di loro abbia mai sognato”.

Non solo Disney ha pensato, in questo periodo in cui i cinema sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria internazionale, a una premiere su iTunes. Anche Universal ha deciso di presentare i suoi film su iTunes, rendendoli disponibili per il noleggio in contemporanea al lancio nei cinema, almeno negli Stati Uniti. Tra questi, i film Invisible Man, Emma e The Hunt.

Tutti gli aggiornamenti di macitynet sulle piattaforme dello streaming tv si trovano nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.