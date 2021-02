Stillwater di Apple TV+ sbarca su YouTube per rilassare i bimbi

Un panda, un bambino, la musica e tutti i colori dell’arcobaleno sono protagonisti di Stillwater, un video delizioso condiviso su Youtube da Apple TV+ per aiutare i bambini a rilassarsi. Si tratta di un filmato lungo poco meno di 30 minuti in cui i bambini imparano, guidati da esperti e simpatici cartoni animati, alcune tecniche di respirazione e ad essere consapevoli delle proprie emozioni, abilità fondamentali per riuscire a rilassarsi.

Stillwater è uno show disponibile sul servizio di televisione in streaming Apple TV+ che ha l’ambizione di aiutare i bambini ad affrontare le difficoltà che possono incontrare tutti i giorni, nella loro vita quotidiana.

Può essere uno strumento interessante per aiutare i piccoli a rallentare i ritmi o a fermarsi per riflettere un po’ sulle proprie emozioni, per ricaricare il corpo e l’anima. Il progetto è dedicato anche ai genitori e agli educatori che desiderano introdurre nel quotidiano un momento per migliorare le tecniche di rilassamento.

Nel video condiviso su YouTube, la sessione di rilassamento è guidata dalla consulente di mindfulness Mallika Chopra, dall’artista Kishi Bashi, dal compositore Toby Chu e dall’istruttrice di yoga e fitness Jessica Skye.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Apple TV+ ha registrato il suo primo record di spettatori durante il weekend, anche grazie al nuovo film Palmer con protagonista Justin Timberlake.

