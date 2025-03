TCL T6C, disponibili in Italia i televisori con Fire TV integrata

Pubblicità

TCL ha annunciato il lancio della nuova serie TCL T6C, televisori con Fire TV integrata, che adesso sono disponibili anche in Italia, con prezzi a partire 369 euro.

L’interfaccia Fire TV è certamente una delle caratteristiche principali di questa nuova serie di TV, che funge da hub centrale per la ricerca e la gestione dei contenuti. Proprio come su una chiavetta di Amazon, dalla schermata principale dei TV TCL T6C è possibile accedere a tutte le piattaforme di streaming e alle app, oltre a poter usufruire di servizi per la visione di TV in diretta e canali on-demand, naturalmente anche tramite un’antenna TV.

In questo modo si avranno a disposizione programmi, film, eventi sportivi e notizie tutti in un’unica schermata, dalla quale sarà anche possibile riprodurre brani musicali tramite servizi come Amazon Music, Apple Music e Spotify.

Naturalmente, la nuova serie TV ha dalla sua anche caratteristiche hardware rilevanti. In particolare, la nuova serie offre la tecnologia Quantum Dot che permette una resa cromatica elevata, con tonalità vivide e dettagliati.

I nuovi Quantum Crystal, caratterizzati da una protezione multistrato stabile e da un’elaborazione ad alta precisione, garantiscono colori intensi e una qualità dell’immagine superiore, contribuendo a una maggiore durata della visualizzazione.

La serie TCL T6C supporta naturalmente 4K HDR, HDR10, HLG, HDR10+ e Dolby Vision, così da mantenere standard di qualità dell’immagine elevati indipendentemente dal formato del contenuto riprodotto.

La nuova serie riserva importanti novità anche per i gamer, essendo dotare di porte HDMI 2.1 e della modalità ALLM (Auto Low Latency Mode) per ridurre al minimo la latenza. Inoltre, le funzionalità VRR (Variable Refresh Rate) e Game Accelerator 120Hz, presenti sui modelli da 55″, 65″, 75″ e 85″, assicurano un refresh rate fino a 120Hz in risoluzione Full HD, a condizione che siano utilizzate console o dispositivi gaming compatibili con HDMI 2.1.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie TCL T6C è disponibile in diverse dimensioni e prezzi consigliati in Italia:

– 85”: 1349,00€

– 75”: 999,00€

– 65”: 649,00€

– 55”: 499,00€

– 50”: 449,00€

– 43”: 369,00€

Tutte le TV TCL, compresi i modelli T6C con Fire TV integrata si acquistano su Amazon a partire da questo indirizzo.