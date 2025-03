Anche Geely sfiderà Tesla nella guida autonoma

Pubblicità

Geely Auto, che per inciso è il secondo produttore di automobili in Cina, ha annunciato che il suo sistema di assistenza di guida e guida autonoma basato su AI, noto come G-Pilot, sarà presto installato su tutti i modelli di vetture appartenenti ai suoi numerosi marchi, inclusi Galaxy, Zeekr e Lynk & Co.

Durante un briefing svoltosi negli scorsi giorni, l’azienda ha spiegato che i suoi marchi adotteranno la tecnologia G-Pilot, in grado di gestire la marcia in autostrada e di eseguire il parcheggio in modalità autonoma. Con questa mossa, Geely si posiziona come il secondo grande costruttore cinese a rendere disponibili sistemi di guida autonoma a tutti i propri clienti.

Anche perché i marchi sotto il controllo di Geely sono parecchi. Si tratta di Lynk & Co, Volvo, Polestar, Proton, Lotus, London Electric Vehicle Company, Yuan Cheng Auto, Terrafugia, Qianjiang Motorcycles, Joma, Saxo Bank e MiTime, senza contare che dal febbraio 2018 il gruppo è anche primo azionista di Daimler, quindi Mercedes.

Le dichiarazioni di Gan Jiayue, amministratore delegato della divisione auto passeggeri dell’azienda, si è detto pronto ad accelerare in questo settore:

In qualità di leader nel settore delle tecnologie AI per veicoli smart, il Gruppo Geely è determinato a promuovere l’adozione di tecnologie intelligenti tra il pubblico più ampio

Lo scorso mese, BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, aveva annunciato l’introduzione gratuita del suo sistema di autopilota su quasi tutti i modelli, includendo almeno 21 vetture – tra cui la compatta Seagull, proposta a meno di 10 mila dollari in Cina. La mossa di Geely, allora, mira a contrastare l’avanzata di BYD in questo settore.

Durante l’evento, Geely ha illustrato cinque varianti del sistema G-Pilot: H1, H3, H5, H7 e H9, analoghe al sistema God’s Eye di BYD. Il primo, G-Pilot H1, destinato alle autostrade, integra 10 telecamere e 5 radar a onda millimetrica per supportare la funzione Navigate on Autopilot (NOA) e l’assistenza al parcheggio automatico.

Si passa poi a G-Pilot H3, dotato di 11 telecamere e 3 radar a onda millimetrica, è pensato per l’uso urbano, garantendo funzionalità NOA sia in città che in autostrada, oltre all’assistenza al parcheggio.

Ancora, G-Pilot H5 include 11 telecamere, 3 radar a onda millimetrica e un sensore LiDAR, offrendo una navigazione “door-to-door” in ambienti urbani senza necessità di mappe ad alta definizione.

Segue G-Pilot H7, con la stessa dotazione hardware del modello H5, che introduce ulteriori capacità basate sull’intelligenza artificiale. Infine, il G-Pilot H9, progettato per la guida autonoma di livello 3 e integra 13 telecamere, 3 radar a onda millimetrica e più sensori LiDAR, un modello end-to-end e un modello linguistico multimodale, per garantire un’esperienza completa di guida autonoma “door-to-door”.

L’impegno di Geely nel campo della guida autonoma e dell’intelligenza del veicolo, ha osservato Gao Shen, analista indipendente con sede a Shanghai, intensificherà la competizione sul fronte tecnologico con BYD, leader di mercato in Cina. Nel frattempo Tesla ha iniziato il rilascio della sua guida autonoma in Cina.

