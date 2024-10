Amazon Fire TV Lite pronta ad essere sostituita per sempre

Pubblicità

Fire TV Stick Lite potrebbe avere i giorni contati e presto potrebbe essere sostituito da un modello più recente, leggermente più costoso ma anche più versatile. In Italia ancora il dongle è ampiamente disponibile e non sembrano esserci avvisaglie di fine scorta.

A prendere il posto del modello Lite sarà Fire TV Stick HD già disponibile, che diventerà quindi la scelta nella fascia bassa della linea Fire TV Stick di Amazon. Sia il Fire TV Stick Lite, che il Fire TV Stick standard verranno gradualmente eliminati, come confermato da una scheda prodotto fornita da Amazon a TechHive. Al momento, ribadiamo, sulle pagine di Amazon Italia è possibile acquistare il modello lite senza alcuna limitazione.

In questo cambio l’utente perderà circa 10 euro. Tanta è la differenza tra i due modelli. Attualmente, infatti, il modello lite è disponibile a 34,99 euro, mentre il modello HD è proposto a 44,99 euro.

Per quanto riguarda le novità del modello Fire TV Stick HD rispetto alla Stick Lite, le differenze non sono molte. Secondo AFTVnews, l’hardware della chiavetta HDMI è sostanzialmente lo stesso del modello Lite.

Entrambi i dispositivi offrono una risoluzione video massima di 1080p con supporto HDR, 8GB di memoria per le app, 1GB di RAM, un processore quad-core da 1,7 GHz e Wi-Fi 5. Anche il supporto per Dolby Atmos rimane limitato al pass-through, il che significa che il dispositivo può inviare il segnale a TV o ricevitori che supportano il formato, ma non lo decodifica nativamente come invece accade(va) con TV Stick standard.

La principale differenza tra Fire TV Stick HD e il modello Stick Lite riguarda il telecomando. La versione Lite è dotata di una versione ridotta dell’Alexa Voice Remote, priva di pulsanti per il controllo del volume e dell’alimentazione della TV. Ciò costringe gli utenti a utilizzare un telecomando separato per regolare il volume o accendere e spegnere la TV.

La più recente Fire TV Stick HD, invece, include un telecomando Alexa Voice con pulsanti per volume e accensione della TV, semplificando la gestione dei dispositivi con un solo telecomando. Questo telecomando è praticamente identico a quello fornito con il Fire TV Stick di fascia superiore, con qualche leggera differenza estetica.

La maggior spesa di 10 euro è così compensata da un telecomando incluso più pratico e versatile.

Nel frattempo, il resto della gamma di lettori Fire TV rimane invariato. Sono ancora disponibili Fire TV Stick 4K a 69,99 euro, Fire TV Stick 4K Max (che include un telecomando potenziato, più memoria e la funzione Ambient Experience) a 79,99 euro, e Fire TV Cube a 159,99 dollari, che permette anche il controllo di dispositivi via cavo.

