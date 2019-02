Technics SL-1200MK7, il giradischi per DJ con riproduzione invertita

E’ stato da poco presentato Technics SL-1200MK7, un nuovo giradischi a trazione diretta progettato specificatamente per DJ per via delle nuove funzioni dedicate (come la riproduzione invertita).

Il suo antenato SL-1200 fu introdotto nel 1972 come giradischi a trazione diretta per tutti, diventando poi un prodotto di successo capace di vendere, come serie, un totale di 3.500.000 unità. Era caratterizzato da una coppia potente, facilità d’uso e una grande robustezza. Diventò un riferimento per gli audiofili e per i DJ, aiutandoli a divulgare la cultura DJ e la musica dance elettronica.

Il suo rinnovato successore Technics SL-1200MK7 utilizza il sistema a trazione diretta dotato di un motore a rotazione lenta per pilotare direttamente il piatto. Ciò offre diversi vantaggi, tra cui elevate prestazioni (come la precisione di rotazione e una coppia potente), mancata necessità di sostituzione di componenti ed elevata affidabilità nel tempo.

Nonostante ciò, si riteneva che il sistema a trazione diretta potesse, occasionalmente, causare il cosiddetto cogging, dovuto a una rotazione poco regolare. Pertanto, il motore del nuovo giradischi di Technics utilizza uno statore senza nucleo: la rimozione del nucleo in ferro dallo statore ha eliminato la fonte del cogging. Inoltre, la forza magnetica dei magneti del rotore è stata portata ai più alti livelli e la distanza tra lo statore senza nucleo e i magneti del rotore è stata ottimizzata per ottenere le prestazioni di coppia del Technics SL-1200MK7. Forte di una rotazione fluida e di una coppia potente, questo motore riproduce così con precisione e fedeltà il suono dei solchi incisi nei dischi analogici.

Come dicevamo è il dispositivo che tutti i DJ desiderano: premendo simultaneamente il pulsante di selezione velocità e quello Start/Stop, il piatto ruota in direzione contraria per ampliare la portata dello stile DJ. Inoltre grazie a un microcomputer, la tecnologia di controllo motore integrata assicura elevate prestazioni durante la normale rotazione e consente anche di rispondere a un gran numero di esigenze dello stile DJ, come lo scratching.

Tra le altre, la coppia di avvio e la velocità di arresto possono essere regolate in maniera indipendente per assecondare le preferenze d’uso. Inoltre l’illuminatore puntina è caratterizzato da una nuova struttura a pressione e utilizza un LED bianco ad alta luminosità e di lunga durata, migliorando la visibilità dell’estremità della puntina anche in ambienti bui.

I cavi di alimentazione e phono possono essere staccati per facilitare la manutenzione e dare libertà di scelta in base alle proprie preferenze. La velocità di rotazione può essere impostata a 33-1/3 giri/min., 45 giri/min. o 78 giri/min. La funzione di controllo pitch consente una regolazione fine della velocità di rotazione compresa tra ±8%/±16%.

Technics SL-1200MK7 è caratterizzato da pulsanti e braccio neri, mentre mantiene la disposizione pulsanti dei modelli Serie 1200. Sarà introdotto nel mercato italiano nel mese di giugno. Il prezzo non è stato ancora annunciato.