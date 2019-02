Canon fa crescere la gamma EOS R con la mirrorless full frame EOS RP e nuovi obiettivi RF

Dopo la presentazione della prima fotocamera della serie R, la EOS R appunto, avvenuta lo scorso settembre Canon porta sul mercato un modello più leggero, efficiente e ad un prezzo più accessibile.

Particolarmente adatta per realizzare fotografie e video di paesaggi, viaggi e ritratti EOS RP è infatti la più piccola e leggera fotocamera digitale full frame Canon con obiettivo intercambiabile mai realizzata che permette gli appassionati di fotografia e videomaking di esplorare e utilizzare l’intera gamma di obiettivi Canon EF e EF-S.

Costo contenuto e alto livello di innovazione per una mirrorless che garantisce prestazioni ottiche di nuova generazione grazie alla possibilità di montare gli attuali obiettivi RF e quelli in arrivo, come il modello RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM.

La fotocamera EOS RP supporta il nuovo innesto RF a 12 pin a elevata velocità, messa a fuoco rapida e ampio diametro da 54 mm. L’innesto RF è stato ideato per supportare obiettivi che offrono nuovi livelli di prestazioni ottiche, reattività e funzionalità potendo continuare ad apprezzare le prestazioni più elevate degli obiettivi EF e EF-S grazie a tre adattatori EF-EOS R, già visti in occasione del lancio di EOS R, che offrono funzionalità aggiuntive nelle versioni con ghiera di controllo o con filtri drop-in.

A bordo di EOS RP un sensore CMOS full frame da 26.2 megapixel e il processore Canon DIGIC 8 con sensibilità ISO 100-40.000 – espandibile fino a ISO 102.400 – in combinazione con il sistema Dual Pixel CMOS AF consente di scattare fino a -5 EV.

La correzione DLO (Digital Lens Optmizer) viene automaticamente applicata agli obiettivi RF mentre è possibile applicarla a cinque obiettivi EF, se registrati in fotocamera, per raggiungere un elevato livello di nitidezza direttamente in camera.

Per quanto riguarda le opzioni di post-editing, EOS RP utilizza il nuovo formato RAW CR3 a 14 bit, oltre a un’opzione RAW compatto per ridurre le dimensioni del file di circa il 40% rispetto ai file RAW standard.

Questo consente di aumentare il numero di immagini memorizzabili su memory card senza rinunciare alla flessibilità di scatto del formato RAW. Inoltre, le immagini possono essere elaborate direttamente dalla fotocamera grazie al Creative Assist, offrendo così la possibilità di un editing istantaneo che prevede una vasta gamma di filtri, effetti e opzioni di controllo.

EOS RP: leggera e versatile

Con i suoi 485 grammi EOS RP è la fotocamera digitale full frame con obiettivo intercambiabile più leggera ed economica che Canon abbia mai realizzato finora.

E’ dotata di una struttura in lega di magnesio e di lavorazioni ad alta precisione, ideate per resistere a polvere e umidità grazie all’impiego di materiali sigillanti.

Iintegra il sistema di stabilizzazione Dual Sensing IS che riduce le vibrazioni della fotocamera quando si scatta a mano libera. La velocità di scatto continuo fino a 5 fps, o 4fps in modalità Servo AF, oltre a uno slot per schede SD UHS-II, garantisce una capacità di buffer illimitata sia con file JPEG che RAW.

L’impugnatura, in classico stile EOS, il touch screen orientabile da 7,5 cm ad alta risoluzione e il mirino elettronico OLED 0.39” rappresentano un nuovo traguardo in termini di maneggevolezza, rendendo possibili nuove inquadrature creative e la gestione della fotocamera con un solo tocco – dalle opzioni del menu fino al punto di messa a fuoco.

EOS RP è compatibile con gli accessori EOS, come l’impugnatura EG-E1 – presentata oggi – e il flash Canon Speedlite 470EX-AI con la funzione AI Bounce (presentato a febbraio del 2018).

Messa a fuoco ultra veloce e mirino efficiente

Grazie al sistema Dual Pixel CMOS AF, consente una velocità di messa a fuoco automatica di soli 0,05 secondi e fino a 4.779 posizioni AF selezionabili su un’area pari a 88% x 100% dell’inquadratura.

Il mirino elettronico, da 2,36 milioni di punti e copertura al 100% della scena, consente di vedere in anteprima i propri scatti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione Touch and Drag AF agevola le quattro modalità di messa a fuoco, mentre per l’inquadratura si può utilizzare il mirino oppure controllarla semplicemente con un tocco sullo schermo LCD.

Per i ritratti la funzione Rilevamento Occhi AF, disponibile in modalità Priorità Viso, mette a fuoco gli occhi del soggetto anche in modalità Servo AF.

La modalità Spot AF offre una messa a fuoco precisa per gli scatti macro mentre le altre modalità AF includono 1 punto AF, punto allargato AF e Area AF – che garantiscono la flessibilità necessaria per svariati soggetti. Nelle riprese o negli scatti in movimento EOS RP riesce a seguire il soggetto con continuità in modo da interagire con l’azione inquadrata mentre nelle riprese macro, il bracketing della messa a fuoco consente la massima profondità di fuoco, assicurando la massima nitidezza e una profondità di campo estesa.

Con una singola pressione dell’otturatore vengono realizzati scatti continui con svariate posizioni del fuoco regolate automaticamente. Gli scatti vengono successivamente uniti tramite l’applicazione Digital Photo Professional (per PC o Mac), dando offrendo maggiore profondità alla composizione e creando uno scatto finale a fuoco oltre la profondità di campo desiderata.

Digital Photo Professional (DPP) è un software Mac e Windows per l’elaborazione, la visualizzazione e la modifica di immagini RAW per le fotocamere digitali EOS e i modelli PowerShot con funzionalità RAW. Con DPP è possibile eseguire in modo semplice l’editing e la stampa di base e avanzata di immagini RAW come la rotazione delle immagini, la regolazione del bilanciamento del bianco, la regolazione DR, la regolazione del colore e l’ottimizzazione delle caratteristiche delle curve dei toni.

Supporta sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB e Colour Management System (CMS) utilizzando il profilo ICC (International Color Consortium). È incluso nella configurazione iniziale del software per la fotocamera EOS.

Connettività e condivisione

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, EOS RP consente di controllare la fotocamera dai propri dispositivi smart per realizzare foto o video da remoto tramite Wi-Fi. L’App Camera Connect di Canon, una volta scaricata, consente di controllare le impostazioni della fotocamera, di visualizzare le immagini in tempo reale e perfino di accendere da remoto alla fotocamera tramite Bluetooth.

Quando è connessa a dispositivi iOS o Android compatibili, EOS RP può integrare nelle immagini le coordinate GPS consentendo di tenere traccia delle proprie tappe di viaggio. Infine, può sincronizzare automaticamente le immagini su un dispositivo smart e trasferire i dati RAW all’app Canon DPP Express per l’editing.

Filmati 4K a 25 fps e e video HDR

EOS RP è interessante anche per i videomaker che hanno la necessità di disporre di una fotocamera compatta e facile da usare. Grazie al processore DIGIC 8, EOS RP è in grado di realizzare riprese con una risoluzione fino a 4K a 25 fps e Full HD a 60 fps.

Inoltre, le funzionalità video, che includono il time lapse 4K, Movie Servo AF e video HDR, permettono di realizzare sequenze d’azione e slow motion e disporre di una gamma dinamica ancora più ampia. La tecnologia Dual Pixel CMOS AF consente un’accurata messa a fuoco e il rilevamento dei volti mentre IS Digitale Filmato assicura una stabilizzazione integrata a 5 assi che riduce le vibrazioni della fotocamera durante le riprese a mano libera.

L’ingresso microfono e il jack per cuffie aiutano a catturare e monitorare l’audio in tempo reale, mentre il touch screen orientabile permette di riprendere da qualsiasi angolazione in tutta comodità. La funzione Video Snapshot è un modo semplice per creare la sintesi video di un viaggio, combinando 4, 6, o 8 clip. Un codec facile da gestire consente di apportare modifiche in modo rapido e ridurre le dimensioni dei file per l’archiviazione.

EOS RP sarà disponile a partire dal 27 febbraio 2019 al prezzo suggerito di 1.569 euro.

Principali caratteristiche di EOS RP:

Sensore CMOS full frame da 26.2 megapixel

Corpo leggero e compatto, touch screen da 7,5 cm orientabile

Tecnologia Dual Pixel CMOS AF

Processore DIGIC 8

Foto in formato RAW CR3 e video 4K

Tre adattatori EF-EOS R che garantiscono la compatibilità con obiettivi EF e EF-S

Wi-Fi e Bluetooth

Nuovi obiettivi RF e Zoom 10x 24-240mm

Canon conferma il proprio impegno nello sviluppo del sistema EOS R e dell’innesto RF con l’annuncio di sei nuovi obiettivi full frame che saranno disponibili nel corso del 2019, celebrando anche il raggiungimento di un importante traguardo: la produzione di 140 milioni di obiettivi EF e RF.

Nel piano di sviluppo degli obiettivi è incluso il modello RF 24 240 mm F4-6.3 IS USM. Si tratta di un obiettivo destinato ad appassionati di fotografia e videomaking, in grado di offrire un’ampia varietà di lunghezze focali per realizzare scatti straordinari.

Gli ulteriori cinque obiettivi attualmente in fase di sviluppo sono studiati per soddisfare le esigenze di tutti: fotografi, videomaker amatoriali e professionisti, eccoli:

RF 85mm F1.2L USM teleobiettivo luminoso medio a focale fissa, adatto ai ritratti professionali.

RF 85mm F1.2L USM DS capostipite di una nuova tecnologia ottica, grazie alla funzione Defocus Smoothing integrata, che consente di ottenere il massimo con bokeh, primi piani su sfondi sfocati e apertura super luminosa.

RF 24-70mm F2.8L IS USM è un obiettivo zoom standard di alto livello, adatto sia ai professionisti che agli appassionati, ideale per la fotografia di paesaggio, di ritratto, documentaristica o per i matrimoni.

RF 15-35mm F2.8L IS USM offre un’apertura grandangolare ampia e luminosa in un’unica soluzione, perfetta per un’ampia gamma di scatti fra cui architetture, paesaggi e interni.

Il quinto obiettivo attualmente in sviluppo, RF 70-200mm F2.8L IS USM, è pensato per qualsiasi fotografo esperto di scatti sportivi, naturalistici o di matrimoni. Si tratta di un teleobiettivo zoom super luminoso.

Per maggiori informazioni sullla nuova fotocamera EOS RP, il sistema EOS R e sull’innesto RF di Canon vi rimandiamo a questa pagina di Canon.

Ricordiamo che la capostipite della serie R, EOS R con queste caratteristiche è in vendita a circa 2.250 Euro su Amazon nella versione solo corpo con adattatore EF/RF.