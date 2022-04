Tesla Cybertruck arriva nel 2023 con altre novità non annunciate

Tesla inizierà finalmente a vendere il suo primo pickup Cybertruck nel 2023, o almeno così ha annunciato Elon Musk alla festa di inaugurazione della fabbrica Giga Texas dell’azienda. Durante la sua presentazione sul palco, Musk ha mostrato il veicolo che andrà in produzione, che assomiglia ancora alle versioni precedentemente annunciate, tranne che le sue portiere, che adesso non hanno più maniglie.

A proposito delle maniglie: l’auto sarà in grado di sapere che il guidatore e lì, e saprà che dovrà aprire le portiere. Musk si è anche scusato per il ritardo nel rilascio di Cybertruck che è stato annunciato per la prima volta nel 2019. La data di uscita originale (e molto ottimistica) di Tesla era il 2021, ma successivamente il costruttore ha ritardato il lancio di Cybertruck al 2022 e ora sembra definitivamente al 2023.

La casa automobilistica produrrà il Cybertruck nella sua Texas Gigafactory, che prevede di diventare la fabbrica di automobili di “più alto volume” in America. Musk ha toccato anche le sue altre Gigactories pianificate in tutto il mondo, e altri argomenti, facendo capire come la produzione di veicoli vicino a dove verranno spediti sia molto più rispettosa dell’ambiente.

Quest’anno si tratta di aumentare la produzione fino a raggiungere una scala che “nessuna azienda ha mai raggiunto nella storia dell’umanità”, ha detto Musk durante la presentazione – mentre il prossimo anno l’impegno è di rilasciare una “massiccia ondata di nuovi prodotti”.

Oltre al Cybertruck, la società prevede anche di rilasciare il Tesla Semi EV il prossimo anno, così come altri prodotti che non ha ancora rivelato. Il grande camion elettrico progettato per trasportare merci su lunghe distanze avrebbe dovuto essere rilasciato nel 2019, ma il suo lancio è stato rimandato già un paio di volte.

Anche il robot umanoide Optimus di Tesla inizierà la produzione nel 2023, ha detto Musk, e sarà progettato per svolgere qualsiasi compito che gli umani non desiderano fare. Un altro prodotto futuro potrebbe essere il robotaxi dedicato. Tuttavia, prima di tutti questi prodotti futuristici, Tesla lancerà quest’anno un’ampia beta della sua tecnologia di guida autonoma completa in Nord America.

