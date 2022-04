TSMC segna risultati record nel primo trimestre 2022

Il produttore di chip Apple TSMC ha annunciato ricavi record per il primo trimestre del 2022, nonostante la continua carenza di componenti e i blocchi COVID in Cina.

La società ha affermato che le entrate del primo trimestre sono aumentate del 35% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, anche se non sono mancate le sfide. TSMC ha annunciato il suo fatturato netto per marzo 2022: i ricavi per marzo 2022 sono stati di circa 171,97 miliardi NT$, nuovo dollaro di Taiwan, con un aumento del 17,0 per cento rispetto a febbraio 2022 e un aumento del 33,2% rispetto a marzo 2021. I ricavi da gennaio a marzo 2022 sono stati pari a 491,08 miliardi NT$, con un aumento del 35,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Bloomberg osserva che la società era stata in grado di aggirare i lockdown in Cina riorganizzando la produzione per star dietro ai cambiamenti della domanda. Ed infatti, TSMC ha continuato la produzione in Cina, anche se molte altre fabbriche hanno sospeso le operazioni per far fronte alla politica pandemica locale.

Il costruttore di chip ha dichiarato a fine marzo che riorganizzerà le priorità di produzione per affrontare un cambiamento della domanda causato dalle restrizioni per Covid a Shanghai e Shenzhen. La società non aveva in precedenza taciuto segni di un rallentamento della domanda di prodotti come gli smartphone, ma niente di abbastanza grave da dover adeguare i suoi obiettivi di crescita complessivi.

La strategia di inventario di TSMC su materiali chiave come wafer di silicio e gas industriali sarà l’obiettivo chiave al briefing sui risultati del primo trimestre 2022, così da contrastare l’aumento della tensione geopolitica e i lenti guadagni globali della capacità dei wafer mantengono il quadro dell’offerta piuttosto critico e incerto.

TSMC dovrebbe ottenere ordini per il design del modem 5G di Apple per la linea di iPhone del prossimo anno, elemento che di certo non farà rivedere al ribasso le previsioni di fatturato. La società potrebbe anche trarre vantaggio da una partnership con Oppo e Samsung.

