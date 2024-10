Tesla FSD potrebbe tardare in Europa per le regolamentazioni

Pubblicità

Possibile ritardi in vista per la tecnologia Full Self-Driving (FSD) di Tesla in Europa: ad avvertire dello slittamento un ex dirigente di Tesla, secondo il quale la motivazione è legataallo slittamento nelle tempistiche di alcune normative vigenti in UE.

All’inizio di questo mese, Marc Van Impe, ex responsabile delle politiche di automazione e sicurezza dei veicoli globali di Tesla, ha annunciato la sua fuoriuscita dall’azienda su LinkedIn. Nello stesso messaggio esprime preoccupazioni riguardo al ritardo di alcune normative legate ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) in Europa.

Van Impe ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di segretario del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite (ONU) incaricato di sviluppare il nuovo Regolamento 171, noto come DCAS.

Van Impe, che sarà Consulente Globale per le Politiche presso SpaceX, ha affermato che è stata presa la decisione di posticipare alcuni elementi del regolamento DCAS, “probabilmente fino al 2028”, il che potrebbe influire sul lancio del sistema di guida autonoma Tesla FSD in Europa e nel Regno Unito.

Lo stesso ha, inoltre, sottolineato che questo ritardo penalizza la competitività dell’Europa, rispetto a USA e Cina, proprio in un momento in cui Tesla ma anche diversi altri costruttori stanno accelerando sulle funzioni di assistenza alla guida e guida autonoma.

Durante la conferenza sugli utili del secondo trimestre di Tesla, Elon Musk aveva dichiarato di aspettarsi l’approvazione del FSD nella versione Supervised in Europa, Cina e in altre regioni entro la fine del 2024. L’obiettivo potrebbe non essere del tutto irraggiungibile, considerando che lo stesso Van Impe ha evidenziato la possibilità per Tesla di ottenere una “certificazione temporanea o una pre-certificazione” come soluzioni per evitare ulteriori ritardi nel lancio del FSD.

Del tutto diversa la situazione in Cina, dove il lancio del FSD Supervised sembra procedere rapidamente, con Tesla che ha recentemente annunciato la possibilità di trasferire il sistema FSD su nuovi acquisti entro la fine dell’anno.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina. Le notizie di macitynet che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.