Tesla FSD V13 la guida autonoma è più reale in California, il video

Da quando Tesla ha migrato Full Self Driving FSD alle reti neurali i progressi sono stati evidenti, ma secondo i test effettuati con l’ultima versione V13 il balzo non solo è ancora più grande, ma migliora in modo sostanziale la qualità di guida.

Il video dello yotuber AI Drivr è stato girato in California dove la guida autonoma Full Self Driving Supervised può essere utilizzata ovunque, a patto che il conducente presti sempre attenzione, pronto per intervenire.

Nel filmato Tesla FSD V13 guida con sicurezza e fluidità sorprendenti, affrontando senza problemi anche situazioni complesse per un guidatore umano. In più di una occasione, il criticato sistema di guida esclusivamente basato su telecamere e reti neurali di Tesla, dimostra che le otto telecamere dell’auto funzionano meglio dei due occhi umani.

Il sistema di guida rileva veicoli e pedoni a distanza e sembra sempre perfettamente consapevole del contesto, molto più di tutte le versioni precedenti. Questo risulta evidente nei passaggi più critici, come una rotonda affollata o un complesso inserimento in careggiata all’ora di punta.

Osservando il video che riportiamo in questo articolo, anche i più scettici sulla guida autonoma dovrebbero forse rivalutare la possibilità che le promesse di Elon Musk, mancate per anni, potrebbero diventare realtà in un futuro che non sembra molto distante.

Secondo i primi tester in California la possibilità di navigare in automatico, con un solo tap sullo schermo, dal parcheggio di partenza fino a quello di destinazione e il balzo di qualità della guida autonoma, spingeranno sempre più proprietari Tesla a usare FSD V13 e successivi.

La qualità del pilota automatico è tale che in un paio di occasioni lo youtuber, scherzando ma non troppo, dichiara di prevedere un futuro breve per i suo canale. Secondo Elon Musk lla guida autonoma arriva a metà o verso la fine del 2025.

