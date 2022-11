Tesla fuori controllo, il video dell’incidente mortale in Cina

Uno spaventoso incidente ripreso dalla telecamere di sicurezza piazzate a bordo strada, mostra una Tesla apparentemente fuori controllo schizzare per le strade della Cina. Il video è impressionante, le autorità stanno già indagando, con Tesla che si è messa a disposizione per far luce sulle cause dell’incidente.

La casa automobilistica statunitense Tesla ha dichiarato nelle scorse ore che assisterà la polizia cinese a indagare su un incidente che ha coinvolto una delle sue auto Model Y in un incidente mortale in Cina. Due le persone coinvolte ad aver perso la vita, con altre tre rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto il 5 novembre scorso nella provincia meridionale del Guangdong, provocando la morte di un motociclista e una ragazza del liceo, come ha riferito Jimu News, che ha anche pubblicato il video di un’auto fuori controllo che percorreva a tutta velocità le strade della cittadina. Così il costruttore di auto elettriche ha risposto alla notizia:

La polizia sta attualmente cercando un’agenzia di valutazione di terze parti per capire la verità dietro questo incidente e forniremo attivamente qualsiasi assistenza necessaria

Secondo quanto riportato dalla testata locale la polizia stradale non avrebbe ancora ricostruito la causa dell’incidente causato da una Tesla Model Y avvenuto nella città di Chaozhou in Cina. Un familiare del conducente ha dichiarato che il cinquantacinquenne alla guida si è trovato ad affrontare problemi con i freni, come se il sistema frenante non rispondesse in alcun modo.

Tesla, dal canto suo, ha evidenziato che i video hanno mostrato come le luci dei freni dell’auto non fossero accese quando l’auto ha iniziato a correre all’impazzata, chiarendo che i dati in proprio possesso dimostrino come il conducente non abbia affatto azionato i freni. Leggendo tra le righe, sembra di capire che Tesla avanzi l’ipotesi dello scambio tra il pedale del freno e quello dell’acceleratore da parte del conducente.

