Disney raddoppia perdite nello streaming, blocca le assunzioni

Anche se il numero degli abbonati continua a crescere, Disney raddoppia le perdite nello streaming: il CEO della società Bob Chapek ha riferito ai responsabili di divisione che l’azienda sta attuando misure di riduzione dei costi in parte per aiutarla “a raggiungere l’importante obiettivo di redditività per Disney+ nell’anno fiscale 2024”.

Sulla base del memorandum interno ottenuto dalla CNBC, Disney sta pianificando di limitare le assunzioni attraverso un congelamento mirato. Accoglierà ancora nuove persone per le “posizioni più critiche e imprenditoriali”, ma per ora tutti gli altri ruoli rimarranno sospesi. Chapek ha anche ammesso nella sua lettera che Disney sta valutando anche altri ambiti in cui poter risparmiare.

La lettera di Chapek arriva dopo che Disney ha riportato guadagni tutt’altro che stellari per il trimestre precedente. Mentre Disney+ ha accolto 12,1 milioni di nuovi abbonati per il quarto trimestre fiscale della società che termina il primo ottobre, la perdita operativa della società per lo streaming è raddoppiata, passando da 0,8 miliardi di dollari a 1,5 miliardi di dollari.

L’azienda si aspetta che le sue perdite diminuiscano in futuro, grazie agli aumenti dei prezzi dei suoi servizi di streaming e al lancio di un livello supportato dalla pubblicità su Disney+. Nella sua nota, Chapek ha anche ribadito di essere “fiducioso nella capacità di raggiungere gli obiettivi che ha fissato”, ma Disney intende chiaramente stringere la cintura fino al raggiungimento di tali obiettivi.

Il colosso dell’intrattenimento ha comunque riportato risultati record nel suo segmento di parchi, esperienze e prodotti, ha riferito lo stesso Chapek. La divisione, che comprende i parchi a tema, i resort, la compagnia di crociera e merchandising dell’azienda, ha visto aumentare le entrate di oltre il 34% a 7,4 miliardi di dollari durante il trimestre, anche se al di sotto delle aspettative di 7,5 miliardi di dollari, secondo StreetAccount.

Disney è solo una delle tante aziende che stanno attuando un congelamento delle assunzioni a causa della recessione economica. Quando il capo di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che la società madre di Facebook sta licenziando 11.000 dipendenti, ha anche riferito che sta estendendo il congelamento delle assunzioni fino al primo trimestre del 2023. Anche Amazon ha congelato le assunzioni presso i suoi uffici aziendali all’inizio di questo mese.

