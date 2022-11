Tesla progetta Model 3 2023 per ringiovanirla e ridurre i costi

Tesla Model 3 è il modello più accessibile e diffuso del marchio di auto elettriche di Elon Musk, in cima alle classifiche di vendita in diverse nazioni: a circa cinque anni dal suo debutto sembra che gli ingegneri di Tesla stiano riprogettando Model 3 edizione 2023, sia per dare una ventata di novità al design, sia per ridurre le componenti interne e quindi anche i costi di produzione.

Musk non ha mai fatto mistero delle economie di scala che nella sua visione permetteranno a Tesla di arrivare a costruire un modello tutto elettrico da 25.000 dollari, promesso da anni ma non ancora arrivato, ma che forse scopriremo nel 2023. In ogni caso sembra che il progetto per la nuova versione di Model 3 del 2023 prenda come base di partenza il progetto di rinnovo della Model S già effettuato nel 2021.

Pur trattandosi di indiscrezioni sono riportate dall’autorevole Reuters: all’interno della società il progetto è indicato con il nome in codice Highland. Si anticipano non solo modifiche e novità all’esterno, ma anche possibili variazioni nelle prestazioni del gruppo propulsore. Oltre che nella fabbrica principale di Fremont in California, la nuova versione di Model 3 sarà costruita anche nello stabilimento Tesla Gigafactory di Shanghai, indicativamente a partire dal terzo trimestre del 2023.

Non è dato sapere se con la semplificazione delle componenti e la riduzione dei costi di produzione Tesla girerà il risparmio ai clienti riducendo il prezzo di vendita di Model 3, o se invece la società tratterrà la differenza per incrementare margini e profitto. Si stima che per ogni auto venduta Tesla incassi un profitto di circa 9.500 dollari.

Per il momento non viene indicato se con il rinnovo verranno impiegate le nuove batterie 4680 svelate da Musk nel 2020. Alla presentazione l’imprenditore aveva dichiarato che queste celle batteria permetteranno a Tesla di costruire un’auto elettrica da 25.000 dollari entro tre anni. Se Musk manterrà la parola la presentazione avverrà nel corso del 2023 ormai alle porte.

