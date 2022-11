iliad 5G è disponibile in oltre 3000 città in Italia

Dopo meno di due anni dal lancio della prima offerta con connettività 5G inclusa, iliad Italia annuncia i nuovi traguardi raggiunti per la rete mobile: ora le rete 5G dell’operatore è disponibile in più di 3000 città.

L’espansione della rete iliad prosegue a velocità sostenuta: in continua crescita la rete proprietaria tramite la quale l’operatore annuncia oggi di raggiungere più di 3.000 città con la tecnologia 5G, fra cui tutte quelle con più di 90.000 abitanti.

Ad oggi la copertura della rete iliad è superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G e 4G+, mentre aumenta a ritmi sostenuti la copertura offerta dalla rete 5G. Nel comunicato la società sottolinea l’importanza di questo risultato conseguito in solamente due anni, confermando così l’impegno di iliad nel contribuire attivamente alla transizione digitale del Paese.

Giga 150 per sfruttare iliad 5G in oltre 3000 città

Negli scorsi giorni iliad ha iintrodotto la propria miglior offerta con 5G incluso: 150 Giga con minuti di chiamate e SMS illimitati a 9,99€ al mese rivolta a tutti, inclusi gli utenti iliad che desiderano aumentare i loro giga e possono cambiare senza costi la loro offerta già attiva. Come sempre anche per il piano 150 Giga, restano confermate le caratteristiche tipiche di iliad: zero vincoli, zero costi nascosti, tariffe garantite per sempre.

Promesse che finora l’operatore ha mantenuto, anche per i primi piani lanciati in Italia non più proposti a listino da tempo, ma che contuniano a funzionare senza problemi, senza modifiche e senza costi aggiuntivi per i primi utenti che le hanno sotttoscritte, incluso il piano da solamente 5,99 euro al mese con 30 GB di traffico dati mensile.

Negli scorsi giorni insieme a Giga 150, l’operatore ha introdotto la sua ultima offerta a tempo con il piano Flash 120 a solamente 7,99 euro al mese per 120GB di traffico dati, più minuti di chiamate e SMS illimitati.

