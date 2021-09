Tesla non offre più il programma di sponsorizzazione in Europa

Tesla si era finora distinta da suoi concorrenti anche per il suo programma di sponsorizzazione, il “Programma Referral” che permetteva di ricevere dei premi quando conoscenti o amici segnalavano nuovi clienti o effettuavano acquisti i tramite link ad hoc, con riconoscimenti che permettevano di ottenere premi come 1.500 km (1.000 miglia) di ricarica Supercharger gratuita, con possibilità di accumulo tra più referral.

Il programma in questione è stato chiuso Europa. I proprietari di Tesla non possono più inviare il proprio codice di riferimento e ricavar km da addebitare sul proprio account. I chilometri di ricariche Supercharger ricevuti come premio referral possono essere utilizzati da tutti i veicoli appartenenti a uno stesso account e scadono dopo 6 mesi dall’aggiunta di chilometri. Se tutti i chilometri disponibili per un account vengono utilizzati prima della data di scadenza, la data di scadenza per il referral successivo viene reimpostata a 6 mesi.

Il produttore ora riferisce che a partire dal 18 settembre 2021, “fino a nuovo avviso”, non saranno più offerti premi Referral nella nostra aera geografica. “Desideriamo ringraziare tutti i fedeli sostenitori di Tesla, che ci aiutano ogni giorno a raggiungere la nostra missione condividendo il proprio entusiasmo per Tesla con amici e familiari. Solo nel 2020, i proprietari di Tesla hanno contribuito ad accelerare la transizione globale verso l’energia sostenibile, evitando emissioni di CO2 equivalente pari a 5 milioni di tonnellate”.

Il cambio di strategia non è arriva a sorpresa. A maggio il sito Electrek aveva riferito che la società voleva rivedere il suo programma di sponsorizzazione perché era troppo costoso. Nei primi cinque mesi del 2021 si parla di una cifra di 23 milioni di dollari pagati da Tesla sotto forma di ricariche gratuite nell’ambito delle sponsorizzazioni. C’è da dire che i link sono circolati dappertutto, soprattutto su YouTube dove gli account più noti hanno raccolto svariati chilometri gratuiti, più di quanti ne percorreranno probabilmente con la propria auto.

La strategia di Tesla era ad ogni modo interessante e, benché sia vero che le sponsorizzazioni siano costate milioni di dollari, è anche vero che il produttore non sfrutta la pubblicità tradizionale come fanno i concorrenti (non si vedono mai poster per strada, pubblicità in TV o product placement in format televisivi), annunci che costano molto di più delle decine di milioni di dollari all’anno che deve sborsare per la sponsorizzazione, invogliando gli utenti delle auto a diventare “ambasciatori” del prodotto. Probabilmente l’azienda ha studiato qualche altra strategia: si vocifera si sponsorizzazioni possibili in fase dell’acquisto dell’auto. Il programma Referral resta ad ogni modo attivo negli USA.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.