Wipeout Rush, le corse del futuro tornano su smartphone con un’amara sorpresa

Wipeout, la serie di corse futuristiche e dal ritmo frenetico che da sempre viene associata al brand PlayStation, arriverà su dispositivi mobili iOS e Android entro questo 2021. Il nuovo gioco si chiamerà Wipeout Rush e, sfortunatamente, potrebbe non essere quello che ci si aspetta, soprattutto se avete adorato i precedenti capitoli della serie.

Il gioco, sviluppato da Rogue, è un titoli di corse basato sulle carte, che in realtà non metterà il giocatore al posto di guida. Invece, l’utente sarà il team manager dei piloti che si occuperà di tutto ciò che circonda il mondo delle corse. Il gioco prometterà di immergersi nella tradizione di Wipeout, con temi, circuiti e veicoli ripresi da questo universo, anche se non si potrà mettere effettivamente alla guida di questi mezzi futuristici.

Ecco la descrizione di Wipeout Rush, come indicato sul sito di Rogue:

Per i fan della serie, Wipeout Rush sta portando un sacco di nuove tradizioni attraverso oggetti da collezione e storie. I giocatori potranno sbloccare carte collezionabili per saperne di più su navi, squadre, piloti e piste del mondo di Wipeout mentre avanzano attraverso una coinvolgente campagna per giocatore singolo raccontata attraverso emozionanti fumetti animati. Wipeout Rush includerà entrambe le modalità di gioco Quick Race e Championship Cup complete di 5 diversi tracciati, 60 iconiche navi Wipeout, una vasta gamma di armi familiari, 12 Championship Cup ognuna con il proprio capo e pacchetti di oggetti da collezione

Era facile aspettarsi un gioco Wipeout in piena regola per dispositivi mobili, anche considerando che ormai ci sono smartphone con frequenza di aggiornamento pazzesca a 120 hz, come sarà iPhone 13 Pro.

Ad ogni modo, i fan più accaniti della serie dovranno attendere la release del titolo per capire se, effettivamente, potranno rivivere, anche in parte, quelle emozioni che la serie ha saputo regalare agli appassionati Sony.