iPhone 13, ecco dove comprare on line per averlo subito

Come previsto i nuovi iPhone lanciati ieri stanno avendo un buon successo. Sono in particolare gli iPhone 13 Pro ad avere raccolto il maggior interesse. Se si vuole scegliere di comprare on line (e non nei negozi come gli APR e i grandi magazzini che dovrebbero avere una buona disponibilità già venerdì) si deve temere conto di tempi di spedizione che stanno scivolando.

Un controllo svolto questa mattina dopo quello attuato ieri nel pomeriggio di cui abbiamo dato conto, si piò constatare che su Apple Store iPhone 13 Pro che conta su una struttura in acciaio e una fotocamera evoluta, è generalmente in consegna il 19 e il 26 ottobre e senza possibilità di consegna in negozio. iPhone 13 ha tempi di spedizione inferiori di una settimana (5-12 ottobre) e in alcuni casi anche quando non è in pronta spedizione è possibile ritirarlo in un Apple Store già venerdì. Non ci sono problemi ad acquistare iPhone 12 mini che ordinato oggi sarà a casa vostra venerdì 24 settembre.

La situazione per ora non si rispecchia su Amazon. Praticamente tutti i modelli di iPhone 13 sia Pro che non Pro sono dati come in uscita il 24 settembre. Questo non significa automaticamente che saranno spediti il 24 settembre, ma che ci sono elevatissime probabilità che sarà così. Amazon infatti dipende dalle forniture di Apple ma in passato nel momento in cui Amazon ha avuto le scorte azzerate, ha tolto la possibilità di ordinare i prodotti per non deludere i clienti. Sul grande negozio on line solo pochissime versioni non sono ordinabili, un segno che Amazon o non ha idea di quando potranno essere di nuovo disponibili o hanno tempi di spedizione previsti troppo lunghi. Stiamo parlando delle versioni argento, oro e grafite da 1 TB di iPhone 13 Pro Max e dell’iPhone 13 Pro Max grafite da 256 GB e 512 GB.

La situazione è quindi abbastanza simile a quello dello scorso anno anche se non è facile fare paragoni perfettamente sovrapponibili. iPhone 12 Pro e iPhone 12 vennero rilasciati prima di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max restringendo in un tempo la scelta iniziale e distribuendo su un arco di tempo più lungo le opportunità di acquisto.

In ogni caso le conclusione che al momento se si vuole comprare on line un iPhone 13 mini la scelta più opportuna di acquisto potrebbe essere Apple Store, se si vuole un iPhone 13 il ragionamento è lo stesso: per alcuni modelli e colori meglio Apple, mentre per altri è più opportuno comprare su Amazon. Per iPhone 13 Pro (fatto salvo per qualche specifica versione) è generalmente meglio comprare su Amazon. È possibile che i telefoni vi arrivino non venerdì 24 ma domenica 26 o magari lunedì 27 settembre, ma certamente vi arriveranno prima che acquistandoli su Apple Store.

Ricordiamo che sia comprando sia Apple Store che su Amazon si ha diritto alla restituzione. Ci sono però differenze nelle tempistiche: Apple accetta resi a 14 giorni, Amazon a 30 giorni. Il vantaggio principale nell’acquisto da Amazon è però l’acquisto a rate senza interessi e senza garanzie. Anche gli iPhone 13 hanno questa opportunità, come abbiamo spiegato ieri.