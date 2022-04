Tesla segna un altro record nel primo trimestre 2022

Ogni minuto Tesla costruisce e consegna più di due automobili: sono questi i numeri da record che la società ha annunciato nelle scorse ore tramite un comunicato stampa in cui fa sapere che tra Model S, Model X, Model 3 e Model Y, nel primo trimestre 2022 ne ha prodotte 305.407 e consegnate 310.048.

Il grosso del lavoro è stato fatto con le Tesla Model 3 e Model Y (291.189 costruite e 295.324 consegnate), numeri che appaiono ancor più sbalorditivi se si considerano i costanti problemmi legati alla catena di approvvigionamento e alla chiusura degli stabilimenti dell’azienda che si sussegono ormai da diverso tempo.

Per i risultati finanziari ufficiali Tesla del primo trimestre 2022 bisogna attendere il 20 aprile, ma la linea è già chiara: la quantità di auto completamente elettriche consegnate dal costruttore in questa prima parte dell’anno ha superato le stime di dodici analisti intervistati ieri da Bloomberg, secondo cui l’azienda avrebbe consegnato 309.158 veicoli in tutto il mondo grazie al lavoro dei suoi tre stabilimenti di produzione attivi.

Al momento Tesla produce tutte e quattro le auto in questione a Fremont, in California, mentre per il mercato internazionale c’è lo stabilimento di Shanghai che produce la Model 3 e la Model Y; infine l’ultima arrivata, la tedesca Gigafactory Berlin, per ora costruisce soltanto la Model Y.

Queste statistiche fanno notare che Tesla è riuscita a registrare una crescita sostanziale anno dopo anno, dimostrando la sua importanza nel settore automobilistico, particolarmente in difficoltà soprattutto negli Stati Uniti, dove è stata praticamente l’unica casa a raccogliere un tasso di crescita positivo a febbraio 2022 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nello specifico in questo arco di tempo ha registrato un aumento delle vendite pari al 93,2% mentre tutte le altre hanno perso almeno il -5,9%: Ford ad esempio ha segnato -27,6% mentre GM è sotto del -16,5%; Wolkswagen è quella che ha subìto il calo maggiore, segnando un calo del -44,3%.

Tesla si dice pronta a consegnare un milione di auto entro l’anno, e sarebbe la prima volta nella sua storia: il 2021 ci è andata vicina con oltre 936.000 auto consegnate tra Fremont e Shanghai, e considerando che siamo già a un terzo del percorso con questi numeri, è facile che, salvo sorprese e imprevisti, possa davvero raggiungere l’obiettivo che si è prefissata.

