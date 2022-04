Iliad e WindTre insieme per il 5G nelle aree meno popolate

iliad Italia continua a registrare risultati positivi e ha iniziato il 2022 con una intensa attività su ogni fronte: a febbraio con una offerta per acquistare Vodafone Italia poi rifiutata, seguita a marzo con le indiscrezioni di un possibile accordo con WindTre per collaborare su antenne, installazioni e impianti di rete, soprattutto in ottica 5G.

Dell’operazione ha offerto ulteriori dettagli Thomas Reynaud, Ceo di Gruppo iliad a margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari. Secondo il dirigente la nuova società gestirà le infrastrutture di rete congiunte di iliad e WindTre per un totale di 7.000 impianti che coprono il 60% del territorio italiano. La joint venture iliad e WindTre permetterà di assicurare una copertura 5G in modo più veloce e con costi più contenuti anche nelle aree meno densamente popolate del nostro Paese.

Inizialmente WindTre creerà una società controllata che gestirà le infrastrutture interessate, successivamente nella nuova società parteciperà anche iliad con una quota del 50%. I dettagli sono segnalati da Corriere Comunicazioni: per il completamento della collaborazione, salvo le approvazioni delle autorità competenti, si prevedono tempistiche piuttosto brevi, forse già entro il 30 giugno di quest’anno.

Ricordiamo che negli scorsi giorni iliad ha reso di nuovo disponibile la mega offerta Flash 150 a tempo limitato: tutti i dettagli in questo articolo di macitynet. Invece per conoscere i dettagli della prima offerta iliad per Internet via fibra rimandiamo a questo articolo di macitynet.

