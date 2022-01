Tesla vende un microfono per fare karaoke in auto

Tesla vende un nuovo accessorio: un microfono per fare karaoke in auto. Si chiama TeslaMic ed al momento è disponibile soltanto in Cina, dove l’azienda lo ha lanciato in concomitanza con il Capodanno cinese insieme ad un aggiornamento software che aggiunge la piattaforma di karaoke chiamata Leishi KTV ai sistemi di infotainment per auto.

Il microfono si accoppia automaticamente con il sistema di infotainment – spiega Tesla – e viene venduto in confezione da due, il che significa che c’è già tutto l’occorrente per un duetto in piena regola al parcheggio più vicino. Tutto il pacchetto costa all’incirca 160 euro, ma non riusciamo a dirvi di più perché al momento sta letteralmente andando a ruba e la pagina del microfono sul sito ufficiale è attualmente irraggiungibile a molti (noi compresi).

Ad ogni modo su YouTube è stato pubblicato un video che mostra un assaggio del TeslaMic e della piattaforma karaoke in azione. Sostanzialmente l’interfaccia e il catalogo di Leishi KTV si basa su una funzionalità di “Caraoke” introdotta nel 2019, che all’epoca offriva però una selezione più limitata di tracce.

A questo punto resta da capire se Tesla ha intenzione di distribuire il TeslaMic al di fuori della Cina. Nel frattempo, chi desidera può acquistare il microfono Carpool Karaoke ufficiale (in Italia si compra anche su Amazon intorno ai 105 euro), che si collega direttamente al sistema audio dell’automobile, anche se non essendoci una piattaforma né uno schermo, sta all’utente dotarsi di un sistema di infotainment e di una libreria musicale adatti allo scopo.

Carpool Karaoke, lo ricordiamo, è il programma di Apple lanciato su Apple Music nel quale vengono ospitati importanti nomi di musica, televisione, cinema, sport e cultura pop, pronti ad allacciare le cinture per cantare le loro canzoni preferite in un divertente road trip. Attualmente è in arrivo la quinta stagione, che sarà trasferita su Apple TV+.