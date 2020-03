Il test per Coronavirus dell’italiana DiaSorin dà risultati in 60 minuti invece di 5-7 ore

L’Italia è bloccata per l’emergenza epidemia che si sta estendendo ovunque nel mondo: in uno dei giorni più critici di questa emergenza sanitaria globale, arriva la notizia della creazione di un innovativo test per coronavirus che riduce drasticamente i tempi richiesti per ottenere l’esito.

Finora infatti i tamponi richiedono 5-7 ore, mentre il nuovo test molecolare messo a punto dalla multinazionale italiana DiaSorin permette di ottenere il risultato entro solamente 60 minuti. Si tratta di un miglioramento importante perché i tempi di risposta risultano fondamentali per permettere ai medici e al personale sanitario di decidere il corretto trattamento del paziente.

«Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus, collaborando con i centri di riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria. Abbiamo analizzato oltre 150 sequenze virali pubblicate oggi nel database mondiale delle banche genetiche e disegnato un test destinato a rilevare tutte le varianti attualmente conosciute del coronavirus» dichiara Giulia Minnucci, R&D Director Europe in DiaSorin.

Il test rapido per coronavirus di DiaSorin è stato messo a punto presso l’Ospedale Spallanzani di Roma e nel Policlinico San Matteo di Pavia, con prove e studi necessari per ottenere l’approvazione CE per la commercializzazione in Europa e anche quella FDA EUA per la vendita negli Stati Uniti e altre nazioni. Il nuovo test è stato creato per essere effettuato sulla strumentazione medica Liaison MDX: secondo la società la facilità d’uso e la rapidità nel fornire i risultati faciliteranno il lavoro del personale sanitario, anche per valutare l’eventuale ammissione al ricovero dei pazienti contagiosi.

Il quartier generale di DiaSorin è In Italia: il gruppo è presente in 5 continenti con 25 società, 5 filiali, 5 centri di produzione e 5 centri di ricerca in tutto il mondo.