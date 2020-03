Crescendo è uno strumento per conoscere tutte quello che accade sul Mac

Crescendo è una nuova app che registra qualsiasi attività sul Mac. È uno strumento gratuito e open source, elementi importanti perché il funzionamento è basato su una estensione di sistema che consente di monitorare tutto ciò avviene anche a più basso livello. È possibile monitorare le app installate e avviate da noi ma anche altre eseguite normalmente dal sistema operativo.

L’app deve essere collocata nella cartella Applicazioni ed è necessario consentire l’acceso al disco. Al primo avvio (facendo click su “Start” è possibile dare il consenso al caricamento di una estensione di sistema). Dalla sezione Privacy nelle Preferenze “Sicurezza e Privacy” selezionate sulla sinistra “Accesso completo al disco” e selezionate Crescendo System Extension” per consentire all’app di accedere ai vari dati. Ricordate inoltre di selezionare dalla sezione “Generali” delle Preferenze “Sicurezza e Privacy” il caricamento del software di sistema “Crescendo” (altrimenti l’app non può essere avviata).

L’app è utile agli utenti più esperti per capire ciò che sta accadendo sul Mac (gli eventi attivi, l’utente legato all’evento, il processo in esecuzione coinvolto, ecc.); è possibile visualizzare tutti gli eventi, escludere quelli Apple (processi che appartengono a macOS), visualizzare file, processi e attività di rete, ecc.

Oltre che per semplice curiosità personale, l’utility è stata sviluppata da un ricercatore specializzato in sicurezza e, come è facile immaginare, può essere utilizzata per monitorare l’attività di un’app o per capire l’origine di un bug. Alcune funzionalità sono simili a quelle offerte dall’app Monitoraggio Attività di serie con il sistema permettendo do visualizzare i processi in esecuzione sul Mac in modo da poterli gestire e scoprire in che modo influenzano le attività e le prestazioni del computer.

Dettagli tecnici sull’app e relativo codice sorgente sono visibili da questo indirizzo; da quest’altro indirizzo, invece, è possibile scaricare una versione già compilata.

Crescendo utilizza un framework specifico di macOS Catalina, ed è dunque necessario macOS 10.15 per l’installazione.