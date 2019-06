In prova il caricatore per smartphone Lecone Wireless che vi organizza anche la scrivania

Se siete alla ricerca di un caricatore wireless particolare, che metta anche in ordine la scrivania, e funga magari da porta penne, quello Lecone potrebbe fare al caso vostro. Lo abbiamo messo alla prova. Ecco il risultato.

Al giorno d’oggi la ricarica wireless sta prendendo piede sempre più, e sono tanti i terminali, soprattutto top di gamma, che ormai permettono una ricarica senza filo. Anche Apple, ormai da alcuni anni ha inserito il supporto alla ricarica Qi sui propri smartphone, a partire da iPhone 8, e fino all’attuale linea XS e XR. Il caricatore in prova Lecone, però, non ha solo la funzione di ricaricare il dispositivo, ma si tratta di un vero e proprio organizer da scrivania, con un ampio vano in cui poter alloggiare penne, matite, forbici, e altri arnesi di cancelleria.

A livello estetico il prodotto si presenta bene. E’ interamente rivestito da tessuto grigio, dall’aspetto minimale, certamente adatto più ad uno studio moderno, che non ad una scrivania antica di legno. E’ composto da un unico pezzo, ma concettualmente si divide in due: da un lato il porta penne, dall’altro il supporto per lo smartphone da ricaricare.

Si tratta di una soluzione che può accontentare i più, perché spesso è proprio davanti ad una scrivania che si ha necessità di ricaricare lo smartphone. Questo caricatore Lecone unisce, così, l’utile al dilettevole. Peraltro, lo stand di ricarica lascia lo smartphone completamente utilizzabile e con il display assolutamente accessibile, così magari da poter effettuare anche chiamate in vivavoce mentre si lavora al PC.

Le dimensioni del prodotto sono 17 x 10 x 10 cm, con la sezione dedicata alla ricarica larga 8 cm con una superficie d’appoggio per lo smartphone di 11 cm. Se invece si guarda al solo organizer, ha un vano porta oggetti di 7 x 9 cm.

Lo spazio fornito dallo stand di ricarica è assolutamente idoneo a compendere tutti gli ultimi smartphone rilasciati sul memrcato, quindi da iPhone XS a Galaxy S10+, senza dimenticare Mi 9, e altri terminali con display da circa 6 pollici. Al di sotto dello spazio per lo smartphone è presente anche un LED che indica quando il terminale è in carica. Una luce blu indica che il dispositivo è in attesa di uno smartphone da ricaricare, mentre una luce blu lampeggiante indica che il dispositivo non è posizionato nel modo corretto, anche se è difficile sbagliare il posizionamento, dato che lo smartphone appoggia quasi totalmente sulo stand. Infine, una luce verde indica che il dispositivo è in ricarica.

A livello di caratteristiche tecniche, offre ricarica rapida fino a 10W per i dispositivi complatibili, come i Samsung Galaxy, mentre lato iPhone arriva a coprire la ricarica rapida da 7,5 W, potendo quindi ricaricare gli iPhone alla massima potenza prevista da Apple.

Il produttore garantisce funzioni di sicurezza integrate, come protezione alle alte temperature e protezione da cortocircuiti, che dunque permettono di ricaricare in sicurezza il terminale durante l’intero processo di ricarica.

Se da un lato il prodotto risulta essere versatile, adatto a sale riunioni, aule, ristoranti, hotel e mille altri impieghi, dall’altro è chiaro che all’utente interesserà anche la velocità di ricarica. Da questo punto di vista abbiamo testato uno Xiaomi Mi 9, che supporta la ricarica wireless fino a 20W. Pur impiegando il caricatore da muro originale non siamo riusciti ad attivare la ricarica rapida, e tramite un misuratore abbiamo registrato una ricarica di circa 1.2A, non rapidissima, ma comunque in grado di ricaricare il terminale come si farebbe con un qualsiasi caricatore da muro non rapido.

Conclusioni

Sono davvero tanti i caricabatteria wireless disponibili in commercio, tutti molto simili tra loro. Questo Lecone, in effetti, offre un utilizzo diverso, quello di organizer porta penne. Ed è proprio questo che potrebbe fare da ago della bilancia, perché in effetti posizionato su una scrivania ha il suo perché. Esteticamente valido, moderno e minimale, offre caratteristiche di ricarica simili a tutti i prodotti disponibili sul mercato in questa fascia di prezzo. Anche la posizione di ricarica del terminale è davvero comoda, e lascia il display perfettamente visibile all’utente, che potrà continuare a usarlo anche durante la ricarica.

Costa 24,99 euro e si acquista direttamente su Amazon.

PRO

Esteticamente gradevole

Stand di ricarica comodo da usare

Funzione organizer

Rapporto qualità prezzo

CONTRO