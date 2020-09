TextSniper, l’OCR istantaneo per catturare qualsiasi testo dallo schermo del Mac

TextSniper è una particolare e comodissima utility Mac che consente di copiare il testo riportato su qualsiasi immagine o documento visualizzato sullo schermo del Mac. Funziona alla stregua delle utility che consentono di catturare schermate, permettendo di copiare velocemente un testo normalmente non selezionabile presente su immagini, filmati, corsi online, presentazioni, pagine web, tutorial video, PDF, ecc.

Il funzionamento è semplice: in qualunque momento è possibile premere la combinazione Cmd+Shift+2 per e marcare la zona con il testo da catturare; il testo all’interno della selezione viene riconosciuto dall’OCR integrato (l’algoritmo di riconoscimento ottico dei caratteri) e copiato negli Appunti di macOS. Premendo Cmd+V è possibile incollare il testo puro in qualsiasi applicazioni che permette di incollare testi.

È possibile personalizzare la scorciatoia di tastiera, mantenere o meno le interruzioni di riga, avviare l’app in automatico all’avvio, disabilitare i suoni. TextSniper è venduto 10,99 euro sul Mac App Store; lo sviluppatore non offre una versione dimostrativa ma dal sito dello stesso è possibile effettuare l’acquisto (tra l’altro a prezzo inferiore, 6,91 euro) e ottenere un rimborso entro 7 giorni se non si è soddisfatti.

Da notare che la licenza è utilizzabile contemporaneamente su tre diversi Mac Il software funziona solo su macOS Catalina e anche sulla public beta di macOS Big Sur. È al momento supportata solo la lingua inglese e potrebbero verificarsi errori nell’interpretazione di alcune lettere accentate. [Grazie a Marco Muccetti per la segnalazione].