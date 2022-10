iPhone 14 Pro, il mancato allineamento di MagSafe Duo non piace

Quando Apple ha lanciato l’iPhone 13 Pro l’anno scorso, alcuni utenti hanno notato che il dispositivo non si adattava bene al caricabatterie MagSafe Duo originale quando lo smartphone si trovava nella custodia; questo per via del modulo fotocamera più grande. Con iPhone 14 Pro, la fotocamera posteriore è ancora più grande e questo diventa un problema ancora più evidente per coloro che hanno un caricabatterie MagSafe Duo.

Come riportato da alcuni utenti sul forum ufficiale del supporto Apple, l’iPhone 14 Pro non è completamente compatibile con il MagSafe Duo di Apple. Il modulo fotocamera nei modelli Pro di quest’anno è diventato notevolmente più grande, il che si traduce in un allineamento non perfetto con il caricabatterie magnetico, addirittura anche senza la custodia.

Anche se l’iPhone 14 Pro può essere ricaricato con MagSafe Duo, il dispositivo non si trova piatto sul caricabatterie e parte di questo viene leggermente sollevato. Coloro che hanno custodie con un bump più grande nell’area della fotocamera potrebbero non caricare correttamente; in alcuni casi potrebbe essere necessario rimuoverle.

Il problema non riguarda, invece, i proprietari di iPhone 14 Pro Max: anche se il telefono ha un modulo fotocamera più grande, il dispositivo è considerevolmente più alto, permettendo di ricaricarlo più facilmente sul Duo.

Il caricabatterie MagSafe Duo è stato introdotto da Apple nel 2020 come opzione per per caricare contemporaneamente un iPhone e un Apple Watch. Tuttavia, Apple non ha mai introdotto una nuova versione del caricabatterie da allora. Vale la pena notare che il caricabatterie MagSafe Duo manca anche della ricarica rapida per Apple Watch disponibile per i modelli Series 7 e successivi.

Una versione rivista del caricabatterie MagSafe è stata depositata presso la FCC nel 2021, ma non ha mai visto luce.