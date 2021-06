Tim Cook all’apertura dell’Apple Tower Theatre di Los Angeles

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha partecipato all’apertura del nuovissimo store presso lo storico cinema Tower Theatre nel centro di Los Angeles. Apple Tower Theatre è uno dei più imponenti progetti di restauro di Apple, e l’azienda riferisce che ha l’obiettivo di “stimolare ancora più creatività nel cuore della città”. In contemporanea con il nuovo store di Los Angeles è stato lanciato anche “Today at Apple Creative Studios“, un’iniziativa di respiro globale che offrirà workshop pratici e mentorship ai giovani creativi.

All’apertura del nuovo, bellissimo store che si trova in Downtown Los Angeles, erano presenti non solo Tim Cook ma anche Deirdre O’Brien, responsabile Retail + People di Cupertino.

Il sito Macrumors segnala che tra i vari personaggi noti presenti all’apertura sono stati visti anche YouTuber quali Justine Ezarik (iJustine) e Brian Tong.

Cook ha scattato alcune foto con i dipendenti e i visitatori. Apple Tower Theatre è il ventiseiesimo Store nell’intera circoscrizione di Los Angeles. I quasi 100 membri del team dello store si uniscono agli oltre 3000 dipendenti retail in tutta la regione.

Tim Cook makes an appearance at Apple's new store opening in Los Angeles — take a look: pic.twitter.com/DwuEUPZGFO

— CNBC (@CNBC) June 24, 2021