Today at Apple Creative Studios, iniziative per offrire opportunità ai giovani talenti creativi

Apple ha annunciato “Today at Apple Creative Studios”, un’iniziativa globale che offrirà opportunità di mentorship, formazione per lo sviluppo di competenze professionali, risorse creative e accesso alla linea completa di prodotti di Apple alle comunità sottorappresentate in tutto il mondo.

Creative Studios prenderà il via prima a Los Angeles e Pechino, mentre Bangkok, Londra, Chicago e Washington, D.C. si aggiungeranno nel corso dell’anno. In ogni città, la Mela intende lavorare insieme a organizzazioni non-profit locali per mettere in contatto i giovani talenti con artisti di fama.

Sarà possibile approfondire passioni creative in campi come la musica, la regia, la fotografia, l’arte e il design, con la programmzione disponibile per i giovani talenti che non hanno facilmente accesso a una formazione artistica.

Nel corso del programma, che va dalle 8 alle 12 settimane, i mentor, in collaborazione con Apple e associazioni partner che lavorano con le comunità locali, accompagneranno i partecipanti in una serie di sessioni pratiche, condividendo trucchi del mestiere e offrendo un feedback continuo sui progetti creativi elaborati durante l’esperienza. Oltre a sviluppare le abilità creative, spiega Apple, “i nostri mentor e i partner locali coltiveranno la libertà di espressione dei giovani talenti e li incoraggeranno a favorire il cambiamento sociale nelle proprie comunità”. Al termine del programma, Apple organizzerà una celebrazione ed esporrà le opere dei partecipanti nei rispettivi Apple Store locali o nelle comunità di appartenenza.

A Los Angeles, i giovani talenti creativi saranno affiancati dal produttore vincitore di un Grammy Larrance “Rance” Dopson, dalla regista e fotografa documentarista Bethany Mollenkof, e da Ebro Darden, Global Editorial Head of Hip-Hop and R&B di Apple Music.

“Creatività e accesso all’istruzione sono valori fondamentali per Apple, perciò siamo molto felici di avviare Today at Apple Creative Studios a Los Angeles e Pechino, e non vediamo l’ora di attivare questo importante programma in altre città nel corso dell’anno” ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. “Creative Studios si basa sulla lunga esperienza che abbiamo maturato nell’utilizzare gli store come luoghi in cui ospitare artisti locali in grado di insegnare e ispirare, ed è un modo ulteriore per offrire un’istruzione gratuita nelle discipline artistiche a chi ne ha più bisogno.”

Today at Apple offrirà anche sessioni pubbliche aperte a tutti, tenute dagli artisti che affiancano i giovani talenti di Today at Apple Creative Studios.