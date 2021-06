Un nuovo spettacolare Apple Store a Los Angeles

Apple continua l’impeccabile lavoro di restauro di vecchi edifici storici trasformandoli in Apple Store. Dopo il superbo lavoro per lo store di Via del Corso, la nuovissima location retail immersa in una delle zone più vivaci di Roma, aprirà a breve a un nuovo punto vendita nel cuore di Los Angeles, che non è altro che l’ex Tower Theatre: si tratta di un ex cinema che risale al 1927 progettato dal rinomato architetto S. Charles Lee e che era stato chiuso nel 1988 senza che nessuno si occupasse di restaurarlo.

Così come fatto per Apple Via del Corso, lo store ripristina nella sua bellezza l’edificio, compresi i vari elementi architettonici, i lampadari, le boiserie, i grandi lampadari, le vetrate, i dipinti sui soffitti, la grande scala dell’atrio ispirata all’Opéra Garnier di Parigi e i divanetti ancora presenti sulle balconate. I lavori di restauro sono stati fatti in collaborazione con di conservazionisti, esperti di restauro e la Città di Los Angeles, con l’obiettivo di preservare e ripristinare bellezza e grandezza del teatro.

Il 26° store di Apple presente a Los Angeles e dintorni darà lavoro a circa 100 dipendenti. L’edificio si trova all’angolo tra Eighth Street e Broadway.