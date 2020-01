Il gigante è arrivato: ecco il display touch 4K di Dell da 85,6 pollici

Il Surface Hub di Microsoft ha un nuovo concorrente: è di Dell, è più grande di un pollice e mezzo ed è rivolto a tutte quelle aziende che hanno bisogno di un grande schermo per le sessioni di brainstorming e non solo.

Si tratta nello specifico di un pannello IPS 4K con rivestimento antiriflesso e antimacchia, come dicevamo utile quando ci si trova in sala riunioni, dotato di tecnologia ComfortView che riduce l’emissione di luce blu, quindi molto comodo anche in tarda serata.

Trattandosi di uno schermo touchscreen da 85,6” è in grado di supportare fino ad un massimo di 20 punti di contatto simultanei, il che significa che più persone contemporaneamente possono interagire con lo schermo e scarabocchiarci sopra con il pennino dedicato.

Questo dispositivo incorpora inoltre due altoparlanti da 20W ed un hub di porte tra cui HDMI, USB-A, USB-C funzionante anche per la ricarica dei dispositivi collegati e una DisplayPort per collegare monitor esterni. Inoltre non ha un suo “cervello”, sebbene sia possibile integrare un PC Dell OptiPlex Micro nel pannello posteriore.

Al momento non è stato annunciato il prezzo di listino ma a detta di Dell sarà il punto forte di questa soluzione, che perciò potrebbe essere seriamente presa in considerazione da tutte quelle aziende che fino ad oggi hanno desistito dall’acquisto del costosissimo Surface Hub e delle (poche) altre alternative attualmente presenti sul mercato.