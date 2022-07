Tim DAZN, le due visioni in contemporanea scadono il 31 ottobre

Arrivano le comunicazioni TIM ai propri abbonati, che annunciano e ricalcano le modifiche applicate da DAZN ai propri abbonamenti. Per gli utenti Tim, comunque, le due visioni in contemporanea rimarrà inalterata fino al 31 ottobre 2022.

La lettera inviata da Tim ai propri utenti si apre con l’annuncio delle nuove condizioni di contratto DAZN. Le abbiamo anticipate diverse settimane fa, e possiamo riassumerle in questo modo:

Il primo abbonamento, quello che costerà 29,99 euro consentirà di registrare un massimo di due dispositivi all’app DAZN, con possibilità di visione in contemporanea solo e soltanto all’interno della stessa rete domestica . Attenzione, però, perché in questo caso, la visione da remoto, ad esempio sotto rete cellulare, non sarà consentita se l’altro dispositivo è attivo;

. Attenzione, però, perché in questo caso, la visione da remoto, ad esempio sotto rete cellulare, non sarà consentita se l’altro dispositivo è attivo; Il secondo abbonamento, DAZN Plus, costerà 39,99 euro e permetterà di registrare fino a 6 dispositivi all’app, con possibilità di visione contemporanea di due dispositivi anche al di fuori della rete domestica. In sostanza, questo nuovo abbonamento Plus coincide la formula della stagione precedente, che però costava 10 euro in meno;

Per i clienti TIM, i cambiamenti non saranno operativi fino al 31 ottobre 2022: fino a questa data, dunque, per gli utenti TIM non cambierà nulla. Questo vuol dire che tutti gli utenti precedentemente abbonati con l’operatore potranno continuare a fruire, così come fatto sinora, di due visioni in contemporanea dei contenuti DAZN, anche se i dispostivi associati a DAZN si collegano da luoghi diversi. Così, si potrà accedere da due case diverse, sotto diversa linea, oppure si potrà guardare una partita sotto la rete WiFi di casa, e l’altra sotto operatore mobile.

A partire dal 1° novembre 2022, invece, TIM adeguerà l’offerta alle nuove condizioni DAZN. Da questa data anche i clienti TIM potranno guardare i contenuti DAZN su due dispositivi in contemporanea, solo se entrambi si collegheranno alla stessa rete Internet della propria abitazione. In tutti gli altri casi, si potrà fruire di DAZN su un unico dispositivo, fermo restando la possibilità di associarne al tuo account fino a due dispositivi.

Vi ricordiamo che TIM, fino al 31 agosto 2022, mette a disposizione un’offerta interessate per chi vuole guardare DAZN a 19,99 euro per 12 mesi a partire dall’1 settembre 2022.

