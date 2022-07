Lego celebra i 50 anni di Atari con un set della console 2600

Il marchio Atari ha recentemente compiuto 50 anni e l’ultimo modo in cui il suo attuale proprietario, Atari Interactive, ha scelto di festeggiare è con un kit Lego della sua console più popolare. Il set Atari 2600 sarà disponibile il 1° agosto e costerà 240 euro.

L’Atari 2600 ha debuttato nel 1977 come Atari Video Computer System (il nome è stato cambiato nel 1982). Il kit Lego si basa su una versione a quattro pulsanti arrivata nel 1980, e conta ben 2.532 pezzi. Naturalmente, oltre alla console, include un joystick mobile che Lego ritiene sembri davvero l’originale.

Inoltre, ci sono le cartucce di gioco per Asteroid, Adventure e Centipede che è possibile inserire nel corpo principale. C’è un modello miniaturizzato costruibile corrispondente per ciascun gioco e le cartucce possono essere riposte in un supporto. Scorrendo il pannello frontale il kit rivela una scena pop-up di una sala da gioco degli anni ’80, che è un dettaglio davvero divertente per gli appassionati del gaming retrò.

Ricordiamo come Atari stia celebrando il suo traguardo anche in altri modi. Innanzitutto, ha collaborato con Cariuma per una collezione di sneaker. Questo autunno, rilascerà una collezione di 90 giochi di Atari 2600, 5200, 7800, ST, Jaguar e Lynx sul mini PC Atari VCS, su console moderne, Steam e Epic Games Store.

