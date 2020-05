Tom Cruise e SpaceX di Elon Musk gireranno un film nello spazio

Non bastavano gli alieni della Guerra dei Mondi a Tom Cruise: ora l’attore sta lavorando a una missione impossibile con SpaceX di Elon Musk: un film nello spazio. Tom Cruise e SpaceX starebbero lavorando a un progetto con la NASA per girare un film d’azione nello spazio.

Il film sarebbe il primo lungometraggio girato nello spazio, probabilmente all’interno della nave spaziale di Elon Musk. Tom Cruise è noto per la sua inclinazione a correre dei rischi enormi durante le riprese dei suoi film, vestendo i panni dei suoi personaggi eroici e indomiti fino in fondo e rifiutando la presenza di controfigure. Ora a quanto pare, dopo salti nel vuoto, scalate estreme, inseguimenti in modo, aerei presi al volo, vedremo Tom Cruise in azione su un’astronave.

Come non stupisce l’audacia di Cruise, non si rimane sorpresi neanche di fronte all’interesse di Musk per il mondo dello spettacolo: lui stesso è comparso in diversi film e show televisivi, interpretando o doppiando se stesso.

Il primo lancio di astronauti verso la Stazione Spaziale internazionale a bordo di un veicolo spaziale SpaceX è fissato per il 27 maggio, secondo quanto avrebbe dichiarato l’amministratore della NASA Jim Bridenstine, senza fare però menzione della presenza di Tom Cruise. A riportare la notizia è stata la pubblicazione specializzata in news dal mondo dello spettacolo Deadline ma, nel momento in cui scriviamo, l’anticipazione non è stata confermata né dai legali di Tom Cruise, né da quelli di SpaceX di Elon Musk e, naturalmente, neanche dalla Nasa.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.