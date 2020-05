Apple inventa la cerniera invisibile per MacBook e MacBook Pro

Da che esistono i computer portatili lo chassis della macchina è unito allo schermo tramite uno o più cardini: al loro posto Apple brevetta una cerniera invisibile in grado di conferire un design completamente unibody a MacBook, MacBook Pro ma non solo.

Da anni la multinazionale di Cupertino deposita brevetti riguardanti dispositivi elettronici flessibili, in parte o completamente, per possibili futuri iPhone, Apple Watch, MacBook, incluse soluzioni flessibili per batterie e schermi. La soluzione per la cerniera invisibile viene descritta come una struttura di piegatura regolabile, composta dalla sovrapposizione di strati diversi che possono passare da uno stato non compresso a uno stato compresso.

La differenza sostanziale resa possibile da questa soluzione è nel design del dispositivo, perché la cerniera invisibile permette di costruire un portatile che sembra realizzato in un unico pezzo, senza più quindi le due parti separate tra chassis e schermo più un cardine come visto fino a oggi. Senza dubbio una soluzione che permetterebbe di realizzare notebook con design e look unici.

Anche se nelle immagini del brevetto Apple viene mostrato un portatile con tastiera e schermo, nella descrizione si precisa che questa soluzione può anche essere impiegata in abbinamento a uno schermo flessibile. Non solo: nello stesso brevetto Apple la cerniera invisibile e la sua struttura vengono impiegati non solo in un computer portatile ma anche come pannello pieghevole di una cover per iPad che può diventare anche un sostegno, infine anche in una cover per iPhone o iPad con una parte pieghevole sul retro: appiattita quando non serve, oppure pieghevole a mo’ di sostegno quando l’utente desidera usare il dispositivo a mani libere.

