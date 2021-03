Saldi di primavera per DJI su Amazon, droni e camere 4K da 199 euro

Iniziano le Offerte di Primavera per DJI su Amazon: dal 24 al 29 marzo è possibile acquistare molti dei prodotti del brand a prezzi scontati. Droni e camere stabilizzate sono in offerta a partire da 199 euro. Ecco di che si tratta.

DJI Osmo Pocket

Il primo dei prodotti in offerta è il DJI Osmo Pocket nella versione Prime Pocket. Apparentemente sembra un micro Gimbal, ma in realtà sul gimbal trova spazio una camera Zenmuse, la stessa dei droni di fascia alta DJI ma “compressa” in un sistema che la rende simile a quella del Mavic Air, quindi di dimensioni assolutamente ridotte. Il sensore 1 / 2.3 pollici può catturare video 4K a 60 fotogrammi al secondo con un bitrate di 100 Mbps. Ha due microfoni per registrare l’audio, ed è possibile scattare foto da 12 megapixel, o registrare due ore di video 4K con una singola carica, anche se solo a 30 fotogrammi al secondo (a 60fps, il tempo di registrazione viene ridotto).

La versione in sconto, come detto, la Prime Combo. La particolarità di questa versione è che viene offerta con un connettore Lightning che consente un collegamento diretto ad iPhone. Nella confezione si trova anche un connettore per Android con porta USB-C. In più avrete anche il modulo per la connessione Bluetooth per il controllo remoto e Care Refresh, una garanzia che copre anche i danni derivanti da incidenti.

Al momento si acquista in offerta a 199 euro direttamente a questo indirizzo.

Mavic Mini Fly More Combo

Se invece siete appassionati di droni, l’offerta giusta potrebbe essere quella sul Mavic Mini. Si tratta del più piccolo dei droni DJI, che pesa appena 249 grammi e che per questo consente di volare anche senza patentino. E’ in grado di girare video a 2,7 K a 30 fps, o 1080p a 60 fps. Sul versante scatti fotografici può scattare immagini a 12 megapixel, grazie al sensore da 1/2,3 pollici. La camera è montata su un gimbal a 3 assi. Si badi bene che la versione in offerta è quella più completa, chiamata Fly More Combo, con oltre al drone, include anche il Radiocomando, tre batterie, tre eliche, due diversi cavi Micro USB, la copertura protettiva per la fotocamera, il cavo per il radiocomando (Micro USB, USB-C, Lightning), oltre al carica batterie, para eliche e alla borsa per il trasporto.

Potete acquistarlo a 399 euro direttamente a questo indirizzo.

Osmo Action Cam

Gli amanti delle action cam, invece, troveranno certamente interessante l’offerta sulla DJI Osmo Action, ideale per chi ama riprendere le proprie vacanze o le proprie peripezie sportive senza rischi e con immagini ai alta qualità: è resistente a urti e cadute fino a 1,5 metri, polvere e acqua e funziona anche a temperature estreme (fino a -10 gradi) per foto e video fino alla risoluzione 4K. Ha un sensore 1/2.3’’ scatta foto da 12 megapixel e registra video 4K fino a 60fps e 100Mbps grazie ad un’ottica asferica a tre elementi che minimizza l’effetto distorsione. Su Amazon si acquista in offerta a 220 euro.

Gimbal Ronin

Per i filmaker, invece, le offerte più interessanti riguardano i due gimbal Ronin-S e Ronin SC. Il primo è dotato di potenti motori ad alta coppia con supporta alle più popolari combinazioni di fotocamere e obiettivi, tra cui i sistemi Canon 5D, Panasonic GH e Sony Alpha. Il suo sistema di stabilizzazione compensa gli obiettivi zoom con rapporti di ingrandimento più elevati, mentre gli avanzati algoritmi di stabilizzazione ne garantiscono il funzionamento sia con la tecnologia di stabilizzazione ottica incorporata nella fotocamera che nella lente.

Ronin S è in offerta su Amazon a 499, invece che 749 euro.

Ronin SC, invece, è un dispositivo più leggero, facile da usare e dotato di tanti sistemi di ottimizzazione. Realizzato in magnesio e alluminio, promette performance interessanti e pesa soltanto 1,1 kg.

Con un design modulare, Ronin-SC può essere ritirato in spazi piccoli, come zaini e valige (misura 220 per 200 mm), e può essere trasportato facilmente. La sua batteria dura circa 11 ore. Il supporto è garantito con un’ampia varietà di fotocamere mirrorless ed è stato testato per supportare macchine di un peso di circa 2 chilogrammi.

Il modello SC si acquista in sconto a 229 euro.

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina.