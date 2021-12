Tony Fadell, dal papà di iPod in arrivo il nuovo libro Build

Per gli appassionati di Apple e tecnologia Tony Fadell non ha certo bisogno di presentazioni: il progettista di dispositivi elettronici, da sempre indicato come il papà di iPod, mette la sua firma nel nuovo libro intitolato Build in arrivo nel 2022 nel quale offre consigli a tutti coloro che desiderano crescere e migliorare nel proprio lavoro.

In questo settore la letteratura statunitense è praticamente sterminata, ma la firma di Tony Fadell sul volume di Build siamo certi interesserà anche gli appassionati della multinazionale di Cupertino, quelli di Google e Nest e in generale tutti gli appassionati di tecnologia che non ne hanno mai abbastanza di scoprire aneddoti di prima mano, curiosità e vicende dietro le quinte dei dispositivi digitali che hanno invaso le nostre tasche e le nostre case nel giro di pochi anni.

I consigli all’interno di Build di Fadell partono dalle sue innumerevoli esperienze lavorative portate come esempio, per offrire poi consigli pratici che, assicura l’editore, torneranno utili tanto ai giovani laureati quanto agli amministratori delegati. Per chi nutrisse ancora dubbi sull’esperienza di Fadell ricordiamo che oltre a essere indicato come il principale inventore di iPod, è stato anche parte del team che ha sviluppato iPhone.

Dopo essere stato per anni vicepresidente Apple per la divisione iPod, Fadell lasciò Apple per diventare cofondatore di Nest e del suo primo rivoluzionario termostato intelligente che successivamente è stato comprato da Google, di cui Fadell è stato dirigente. Da progettista e designer di dispositivi Fadell è diventato un top manager della Silicon Valley: a suo nome sono stati depositati oltre 300 brevetti. Più recentemente Tony Fadell guida la società di investimenti e consulenza Future Shape specializzata in start-up di tecnologia.

Il titolo completo del prossimo libro di Tony Fadell è Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making, letteralmente una guida non ortodossa per realizzare cose che valga la pena fare. La pubblicazione è programmata per il 10 maggio 2022 ma si può già preordinare al prezzo minimo garantito da questa pagina di Amazon a partire da 15,18 euro per la versione Kindle, per arrivare a 24,40 euro per l’edizione in copertina rigida, oppure a 17,98 euro in edizione con copertina flessibile.