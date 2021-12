Google TV semplifica la visione dei canali in streaming live gratuiti

Google TV si sta concentrando maggiormente su ciò che gli utenti possono guardare gratuitamente. La piattaforma ha collaborato con Pluto TV per mettere in evidenza più di 300 canali supportati da pubblicità che gli utenti possono guardare tramite la scheda Live. I consigli TV in diretta gratuiti verranno visualizzati anche nella scheda Per te. L’integrazione di Pluto TV arriverà su tutti i dispositivi Google TV nelle prossime settimane.

Esistono altri modi in cui gli utenti possono trovare contenuti gratuiti da guardare su Google TV. Ad esempio, andando nella scheda scheda Film e programmi dell’app YouTube, dove è possibile trovare migliaia di film gratuiti supportati da pubblicità. La scheda App della piattaforma, nel frattempo, include una fila di app gratuite di film e TV da scaricare, tra cui Tubi e Xumo.

Inoltre, per un periodo di tempo limitato, coloro che attiveranno un dispositivo Google TV o Android TV OS negli Stati Uniti avranno sei mesi di accesso a Peacock Premium senza costi aggiuntivi. Peacock Premium di solito costa 5 dollari al mese e, insieme alla visualizzazione senza pubblicità, include molti più contenuti rispetto al livello gratuito, come Peacock Originals, oltre a svariati eventi sportivi live vivo e una serie di contenuti WWE.

Google ha evidenziato che offrirà più modi agli utenti TV di guardare programmi, film e altri contenuti gratuitamente anche nel 2022. Resta da vedere quante delle novità che Big G ha in serbo per gli utenti arriveranno anche in Italia.