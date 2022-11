Belkin, il supporto MagSafe per auto arriva tardi e costa troppo

Sembra incredibile ma, a due anni di distanza dall’introduzione della tecnologia MagSafe, avvenuta con iPhone 12 nel 2020, in commercio non era ancora disponibile un sostegno per auto con supporto ufficiale MagSafe, quindi con la certificazione Made for iPhone di Apple, siglata MFi: finalmente la lacuna è ora colmata dal nuovo Boost Charge Pro di Belkin che fa proprio questo, purtroppo arriva sul mercato con grande ritardo e anche a prezzo decisamente sostenuto.

In questi due anni gli utenti iPhone sono ricorsi a supporti per auto compatibili MagSafe ma privi di certificazione ufficiale Apple: questo permette di contenere tempi e costi di sviluppo e così anche il prezzo finale di vendita dell’accessorio, solitamente poche decine di euro o anche meno in alcuni casi, ma rinunciando alla ricarica a piena potenza, limitata a quello dello stadnard base della ricarica Qi, quindi 7,5 watt.

La stessa Belkin già da tempo vende ad esempio Boost Charge (non Pro) che fissa iPhone alla bocchetta di areazione dell’auto e lo tiene agganciato tramite i magneti di MagSafe ricaricando però la batteria soltanto fino a un massimo di 10 Watt.

Belkin Boost Charge Pro

Il primo supporto per auto certificato MagSafe al mondo si chiama Belkin Boost Charge Pro: è in grado di massimizzare la ricarica senza fili spingendo fino alla potenza massima di 15 Watt supportata da iPhone e, come numerosi accessori di questo tipo, deve essere fissato alla bocchetta di ventilazione dell’automobile.

Nel prezzo è compreso sia il cavo USB-C che l’alimentatore con spina accendisigari, ma questo non cambia il fatto che il prezzo è piuttosto alto rispetto ad altri supporti. Ciò è dovuto al fatto che i costi di licenza Apple sono alti e le aziende devono alzare di conseguenza il prezzo finale di vendita per rientrare nei costi di sviluppo e produzione.

Dove comprarlo

Al momento il nuovo Belkin Boost Charge Pro non è in vendita in Italia, anche se probabilmente arriverà prossimamente: al momento si preordina soltanto negli Stati Uniti a 99,95 dollari, circa 100 euro, in esclusiva per gli Apple Store e arriverà il 14 novembre.

È probabile che anche questo accessorio Belkin venga incluso nel negozio ufficiale del marchio a partire da questa pagina di Amazon. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Belkin sono disponibili a partire da questa pagina.